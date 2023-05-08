شركة غوغل تريد بصمة إصبعك ووجهك بدلا من كلمات المرور فهل تأمن لها؟

أعلنت غوغل في مدونتها إنها ستستبدل كلمات المرور بما تسميه مفتاح المرور (passkey) وهو عبارة عن طريقة أخرى للتحقق من الهوية سواء كانت بصمة اليد أو الوجه أو طريقة حماية شاشة الجوال.

وتحت عنوان “بداية النهاية لكلمات المرور”، تزعم الشركة أن مفتاح المرور سيبقى مخزنا على الجهاز محليا أين كان نوعه، كمبيوتر شخصي أو جوال.

وتثير الطريقة الجديدة عشرات التساؤلات والمخاوف مثل إمكانية خسارة الخدمات التي لا ترتبط بغوغل لكنك تعتمدها لمصادقة الدخول لتلك الخدمة ويمكن لغوغل أن تحرمك من الوصول إليها. في حال إذا تم إنهاء حساب غوغل الخاص بك ، فهل ستظل قادرا على الوصول إلى خدمات غير تابعة لغوغل؟ كما أن شركة أبل مثلا، تقوم بتخزين مفتاح المرور في آي كلاود iCloud.



وبالطبع هناك سبل استخدام آمنة لمفتاح المرور بحسب المواصفات الخاصة بهذا المعيار، اي معيار المصادقة الجديد بدون كلمة مرور يجعل كلمة المرور (أو بالأحرى — مفتاح المرور، وهو زوج من مفاتيح التشفير، الخاصة والعامة)

ويشكك كثيرون في نجاح هذا المعيار في الانتشار بسرعة حاليا، نظرا لأنه يرتبط بشركات تود احتكار خدماتها مثل كل من غوغل ومايكروسوفت وأبل حسب خبراء أمن معلومات كثر، ويفتقر في الوقت الراهن لمزايا أساسية مثل قابلية للنقل بين الأجهزة والبرامج والخدمات أي للاستيراد والتصدير والعمل عبر الأجهزة وعبر برامج إدارة مفاتيح المرور، كما هو الحال مع ما يورده خبراء كاسبرسيكي الذي يلفتون إلى ذلك بالقول:”وحتى المشككين سوف يكون من الصعب عليهم أن يزعموا أن كلمات المرور أفضل من عدم وجود كلمات المرور. إن مفهوم كلمة السر الذي عفا عليه الزمن يحتاج منذ وقت طويل إلى إصلاح. يعد معيار FIDO الخالي من كلمة المرور بتصحيح العديد من الأشياء، ولكنه يعتمد كثيرًا أيضًا على المنفذين: غوغل ومايكروسوفت وأبل ، وآخرون. إذا فهموا الأمر بشكل صحيح، فستصبح حياتنا الرقمية أسهل وأكثر أمانًا. ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها: إن كلمات المرور متأصلة في الإنترنت اليوم إلى الحد الذي يجعل محوها بالكامل يستغرق سنوات عديدة — حتى مع وجود نظام محسن جديد.”