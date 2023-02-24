شركة عمانية للطائرات المسيرة تجمع تمويلا للتوسع في السعودية

حصلت إيرجو AirGo، وهي شركة تعمل على تمكين عمليات الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة ومقرها عمان، على تمويل أولي بقيمة 2.7 مليون دولار من فورمين فيوتشرز Forming Futures وتنوي توسيع عملياتها لتغطي السعودية. وتأسست الشركة الناشئة في عام 2020 ضمن شركات برعاية مختبرات عمانتل للابتكار.
و تعمل الشركة على الاستثمار في التوسع وتطوير تقنياتها وتوفير المزيد من الخدمات في مجال أنظمة وحلول الطائرات المُسيّرة، بجانب التوسع إلى المملكة العربية السعودية.
وتقدم خدماتها لقطاع الطائرات بدون طيار “الدرون” ذات المدى المنخفض في الحصول على التصاريح القانونية اللازمة لضمان رحلات آمنة، وتوظيف واستغلال التقنية اقتصاديًا في الأنشطة التجارية.