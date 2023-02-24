ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شركة عمانية للطائرات المسيرة تجمع تمويلا للتوسع في السعودية

حصلت AirGo، وهي شركة تعمل على تمكين عمليات الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة ومقرها عمان، على تمويل أولي بقيمة 2.7 مليون دولار من Forming Futures. تأسست الشركة الناشئة في عام 2020 .كانت الشركة الناشئة جزء من مختبرات عمانتل للابتكار.

حصلت AirGo، وهي شركة تعمل على تمكين عمليات الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة ومقرها عمان، على تمويل أولي بقيمة 2.7 مليون دولار من Forming Futures. تأسست الشركة الناشئة في عام 2020 .كانت الشركة الناشئة جزء من مختبرات عمانتل للابتكار.

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

حصلت إيرجو AirGo، وهي شركة تعمل على تمكين عمليات الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة ومقرها عمان، على تمويل أولي بقيمة 2.7 مليون دولار من فورمين فيوتشرز Forming Futures وتنوي توسيع عملياتها لتغطي السعودية. وتأسست الشركة الناشئة في عام 2020 ضمن شركات برعاية مختبرات عمانتل للابتكار.

و تعمل الشركة على الاستثمار في التوسع وتطوير تقنياتها وتوفير المزيد من الخدمات في مجال أنظمة وحلول الطائرات المُسيّرة، بجانب التوسع إلى المملكة العربية السعودية.

وتقدم خدماتها لقطاع الطائرات بدون طيار “الدرون” ذات المدى المنخفض في الحصول على التصاريح القانونية اللازمة لضمان رحلات آمنة، وتوظيف واستغلال التقنية اقتصاديًا في الأنشطة التجارية.

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