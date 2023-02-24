شركة عمانية للطائرات المسيرة تجمع تمويلا للتوسع في السعودية

حصلت AirGo، وهي شركة تعمل على تمكين عمليات الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة ومقرها عمان، على تمويل أولي بقيمة 2.7 مليون دولار من Forming Futures. تأسست الشركة الناشئة في عام 2020 .كانت الشركة الناشئة جزء من مختبرات عمانتل للابتكار.

حصلت AirGo، وهي شركة تعمل على تمكين عمليات الطائرات بدون طيار على ارتفاعات منخفضة ومقرها عمان، على تمويل أولي بقيمة 2.7 مليون دولار من Forming Futures. تأسست الشركة الناشئة في عام 2020 .كانت الشركة الناشئة جزء من مختبرات عمانتل للابتكار.