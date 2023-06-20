وقع صندوق التنمية السياحية السعودي، حديثاً، اتفاقية تعاون مع شركة عبد الله العثيم للاستثمار السعودية لتطوير عدة مشاريع سياحية في المملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقية بحسب بيان إلى تعزيز البنى التحتية في الوجهات السياحية بما يجعلها نموذجاً لنمط سياحي عصري، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة للمساهمة في زيادة عدد الزيارات السياحية لنحو 100 مليون زيارة في العام 2030.

#العثيم_للاستثمار توقع اتفاقية مع #صندوق_التنمية_السياحي للتعاون في تطوير مجموعة من المشاريع السياحية في مختلف المناطق، لدعم وتنمية القطاع السياحي في السعودية، والمساهمة بتحقيق مستهدفات القطاع ضمن رؤية 2030. pic.twitter.com/0fF5EPLeSY — شركة عبدالله العثيم للاستثمار (@AlOthaiminv) June 20, 2023

وتتضمن الاتفاقية رسم خطة وآلية عمل من أجل تطوير وبناء مشاريع استثمارية في مختلف مناطق المملكة، أبرزها مشروع “كنوز” أحد المشاريع المتكاملة لشركة العثيم الاستثمارية الذي بدأ تنفيذه في العاصمة الرياض والذي يقام على مساحة 114 ألف متر مربع ومشروع “العثيم بارك” بمدينة الدمام ومشروع الخبر “واجهة الخبر البحرية”، أيضاً تحديد خطة وآلية التعاون لتطوير مشاريع في حائل والمدينة المنورة وعسير، والاتفاق على الدراسات المبدئية لتطوير مشاريع متعددة الاستخدام ومشاريع تتعلق بقطاع الضيافة والترفيه والتجربة والمغامرات.

وسيقوم الطرفان بعقد ورش عمل للبحث عن الفرص المتاحة لتطوير المشاريع، ودراسة متطلبات المشاريع وأثرها على الوجهات السياحية المستهدفة ومستوى العرض والطلب في السوق؛ مع الاتفاق على هيكلة مناسبة للدخول في شراكات مع المستثمرين من عملاء الطرفين أو شركائهم أو الجهات الأخرى المتعاقد معها من قبلهم بغرض الاستثمار في المشاريع أو تمويلها، كما سيتشارك الطرفان بمهمة تحديد الأراضي الملائمة للمشاريع والمتطلبات والشروط اللازمة لتوفرها.

وقّع #صندوق_التنمية_السياحي اتفاقية تعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار، وذلك بهدف تطوير عدّة مشاريع سياحية في مُختلف مدن المملكة.#العثيم_للاستثمار pic.twitter.com/B8endLAEGz — صندوق التنمية السياحي (@TDF_SA) June 19, 2023

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري على دور الصندوق في المنظومة السياحية قائلاً “يصب توقيعنا لاتفاقية التعاون هذه، في نهج الصندوق وعمله على التوسع في الشراكات مع المنشآت الكبيرة التي تساهم في إثراء التجارب السياحية عبر الاستثمار في قطاع الضيافة والفنادق وغير ذلك من المشاريع السياحية، وذلك بهدف تعزيز البنى التحتية للمناطق السياحية المستهدفة بما يجعلها نموذجاً لنمط سياحي عصري يستقطب الزوار ويوفر لهم تجربة استثنائية فريدة عبر ابتكارنا لمفهوم جديد للضيافة، مما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية المملكة 2030”.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة عبد الله العثيم للاستثمار مشعل بن عميرة عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع صندوق التنمية السياحي، لدوره المؤثر في تمكين القطاع السياحي، بفضل مساهماته المتعددة ومبادراته ودعمه اللامحدود. ونتطلع في شركتنا للعمل معا من أجل ازدهار السياحة في بلادنا، من خلال توجهنا للاستثمار في القطاع الذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030 للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة”.

وأضاف أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار رؤية شركة العثيم للاستثمار وتوجهها الاستراتيجي في تنفيذ مشاريع متكاملة في مجال صناعة المجمعات التجارية والسياحة والترفيه لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الأنشطة الترفيهية والسياحية ودعم برامج جودة الحياة وتحسين البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية، مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق عدد من المشاريع النموذجية المتكاملة.

وتمتلك شركة عبد الله العثيم للاستثمار حالياً 12 مجمعا تجارياً بالإضافة لمشاريعها المستقبلية وذلك للوصول إلى 30 مجمعاً من خلال الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن المملكة منها الرياض، المدينة المنورة، القريات، أبها، الجبيل، الخرج، الطائف، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز مستهدفاتها في النمو في قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم) وغيرها والتي سوف تساهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة في مختلف التخصصات.