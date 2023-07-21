أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار السعودية، حديثاً، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عُود العقارية وذلك لإدارة الأصول فائقة الفخامة بمشروع كنوز أحد مشاريع العثيم الاستثمارية المتكاملة في العاصمة السعودية الرياض والذي تتجاوز تكلفته 7 مليارات ريال (1.866 مليار دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة العثيم مشعل بن عميرة، في بيان أمس الخميس، إن التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة عُود العقارية يأتي في إطار شراكاتها وتعاونها المثمر مع الشركات الوطنية الرائدة لدعم مشاريعها التنموية الجاذبة دعماً لاستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية في توسيع شبكة انتشارها الممنهج في مجال المشاريع المتكاملة لتغطية معظم مناطق ومدن المملكة دعمًا لبرامج جودة الحياة وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تتبنى نموذجاً تحولياً مثاليًا يتطلب مشاريع عملاقة تواكب هذا التحول.

وأضاف أن التوقيع مع شركة عُود العقارية جاء من واقع تخصصها وتميزها في تنمية العقارات وإدارتها وصناعة وجهات تمتاز بالأناقة والفخامة، فضلاً عن تمتعها بالقدرة الفنية في تطوير المشاريع الرائدة وتحويلها لوجهات عصرية غير مسبوقة.

#العثيم_للاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع شركة عُود العقارية لإدارة الأصول فائقة الفخامة بمشروع كنوز وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون مع الشركات الوطنية بالإضافة لتخصص الشركة في تنمية العقارات وإدارتها وصناعة وجهات تمتاز بالأناقة فضلا عن تطوير المشاريع الرائدة وتحويلها لوجهات عصرية pic.twitter.com/kzqoVpn46p — شركة عبدالله العثيم للاستثمار (@AlOthaiminv) July 20, 2023

وقال العضو المنتدب في شركة عُود العقارية محمد الدريبي إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استكمالاً لاستراتيجية الشركة في التوسع بأعمالها من خلال المساهمة في تطوير وإدارة المشاريع العقارية فائقة الفخامة وتقديم تجربة عصرية تواكب التطور الذي تشهده العاصمة الرياض من خلال استراتيجيتها لجذب مقرات الشركات العالمية وأن تكون من أكبر اقتصادات المدن العالمية مما يسهم بتطوير وجهة عقارية فريدة من نوعها في المملكة.

ويعتبر مشروع كنوز من المشاريع النموذجية المتميزة بالشرق الأوسط ويقام على أرض مساحتها 114 ألف متر مربع، وبموقع مميز بين طريقي الملك فهد والعليا في شمال مدينة الرياض، فضلاً عن اتصاله المباشر بخط المترو.

ويتضمن المشروع مركزاً تجارياً صمم وفق أحدث المواصفات، بالإضافة إلى فندق عالمي وشقق فندقية وسكنية فاخرة، وتمتد المساحات الخضراء ومواقف السيارات بمساحة 10 آلاف متر مربع والتي تستوعب أكثر من 6 آلاف سيارة، فضلاً عن مكاتب تجارية حديثة على مساحة 90 ألف متر مربع، ومدينة ترفيهية مغلقة على مساحة 20 ألف متر مربع، والتي ستنفذ وتجهز وفق أفضل المعايير دعماً للمشاريع السياحية والترفيهية في الرياض.

وتملك شركة عبد الله العثيم للاستثمار حالياً 12 مجمعاً تجارياً بالإضافة إلى مشاريعها المستقبلية وذلك للوصول إلى 30 مجمعاً من خلال الاستحواذ على عدد من المواقع المهمة في عدد من مدن المملكة منها الرياض، والمدينة المنورة، والقريات، وأبها، والجبيل، والخرج، والطائف، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الشركة التوسعية وتعزيز مستهدفاتها في النمو في قطاعات المجموعة (المجمعات التجارية، الفنادق، الاستثمار العقاري، الترفيه، السينما، الأزياء، المطاعم) وغيرها والتي سوف تساهم في توفير أكثر من 30 ألف وظيفة في مختلف التخصصات.