شركة عالمية وجامعة سعودية تعلنان 3 دبلومات مشتركة

بدأت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وشركة البحر الأحمر الدولية السعوديتان في استقبال تسجيل الراغبين في الالتحاق في ثلاثة برامج دبلومات مشتركة في مجالات تقنية المعلومات والضيافة والأمن السياحي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء أمس الأحد، أن خطوة استقبال الطلبات تأتي بعد رعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وبحضور رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جيوفاتي باغاني، لتدشين ثلاثة برامج دبلومات في تقنية المعلومات والضيافة والأمن السياحي وقت سابق.

وتُنفذ البرامج بالشراكة بين جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وشركة البحر الأحمر الدولية وصندوق الموارد البشرية التابع لوزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، بغرض تأهيل الكوادر الوطنية في المجالات، حيث تبدأ الدراسة في البرامج من العام الجامعي الحالي 1445، كما يُمكن للراغبين بالدراسة في برامج الدبلومات الاطلاع على شروط القبول في البرامج عبر الرابط http://www.redseaglobal.com/vocational

وقال المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور مصعب بن فالح الحربي إن إطلاق هذه البرامج يهدف إلى تطوير أعداد كبيرة من الكوادر البشرية المحلية المؤهلة بالمهارات اللازمة لتعزيز قطاع سياحي مستدام وأكثر مرونة في المملكة، ولوضع المملكة على خارطة السياحة العالمية، حيث يقوم على تنفيذ هذه البرامج كل من كلية السياحة وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات والكلية التطبيقية بإشراف مباشر من معهد البحوث والاستشارات بالجامعة انطلاقًا من تعزيز التعاون مع الشركاء من ذوي الخبرات المحلية والعالمية واتساقًا مع رؤية المملكة 2030 في تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف.

وشركة البحر الأحمر الدولية مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق للثروة السيادية في السعودية وهي شركة عالمية مسؤولة عن أكثر المشاريع السياحية المتجددة ومشاريع تطوير البناء في العالم.