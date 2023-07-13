سلطت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، حديثاً، قصة نجاح شركة صينية ازدهرت أعمالها في مصر على الرغم مما تعانيه أكبر دولة عربية من حيث السكان من اضطرابات اقتصادية.

وقالت الوكالة الرسمية إنه في مواجهة أزمة الدولار وما ترتب عليها من تضخم متصاعد خلال العام الماضي، وجدت شركات وحتى أفراد في مصر؛ البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الشرق الأوسط، أنفسهم في تراجع اقتصادي ومالي ملحوظ على خلفية الرياح الاقتصادية المعاكسة والركود الاقتصادي العالمي ولكن شركة نيو هوب مصر الصينية التي تركز على السوق المحلي في مصر تمكنت من التغلب على تلك الصعوبات، ليس فقط في تحقيق نمو المبيعات وحصة السوق، ولكنها أيضاً تمكنت من إنشاء سمعة طيبة للعلامات التجارية الصينية في مصر.

وقال المدير العام لشركة نيو هوب مصر سو هاو في مصنع للأعلاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة، لوكالة شينخوا إن التضخم المرتفع في مصر أدى إلى تآكل القوة الشرائية للسكان المحليين وحجم سوق اللحوم، مما يشكل تحدياً كبيراً لعمل الشركة التي تأسست في مصر في العام 2011.

وأوضح سو هاو “بفضل علاماتنا التجارية طويلة المدى وتطورنا في مصر لأكثر من عقد من الزمان، تم الاعتراف بشركة نيو هوب مصر من قبل المزارعين المحليين والمستهلكين”، لذلك وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج الاقتصادي وضعف السوق، فقد حققت مبيعاتنا نجاحا كبيرا، حيث تجاوز معدل النمو 20 بالمئة في السنوات الثلاث الماضية.

تسمين 120 مليون دجاجة سنوياً

قال “هاو” إن الشركة تدير أربعة مصانع لتصنيع الأعلاف ومزرعة دواجن واحدة في مصر، مما يساعد على توفير الأعلاف لتسمين 120 مليون دجاجة سنوياً في مصر، وتحتل حصتها السوقية مرتبة بين أكبر ثلاثة مصانع في هذا القطاع.

وأكد أن الأسباب الكامنة وراء هذا التقدم تشمل المنتجات المتقدمة والخدمات الممتازة والإدارة الاستشرافية للشركة.

أول شركة في مصر تنتج الأعلاف الخضراء

تعتبر نيو هوب أول شركة في مصر تنتج الأعلاف الخضراء، وهي علف بيولوجي وصديق للبيئة، ويحتوي العلف الأخضر على سلسلة من البروبيوتيك، التي تسرع عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في دجاج التسمين، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة التربية.

وقال “هاو” إن معدل متوسط تحويل العلف FCR، وهو النسبة بين الكيلوجرامات من العلف المستهلك والوزن المكتسب من الحيوان أو الطيور أو وزن الحيوان أو الطائر عند بيعها، يبلغ حالياً في مصر نحو 1.6 كيلو جرام، بينما يمكن أن يحقق منتجنا 1.5 كيلو جرام. وبمعنى آخر، مقابل كل كيلوجرام من الوزن الذي يكتسبه دجاج التسمين، سيتم تقليل 0.1 كجم من العلف.

جلب المعايير الصينية

قالت نائبة مدير قسم الخدمات الفنية للشركة أسماء سعيد إن نيو هوب، كشركة رائدة في تربية الحيوانات في الصين، جلبت أيضاً “المعايير الصينية” إلى مصر، مضيفة أن الدعم الفني الشامل والخدمات المدروسة للمزارعين خلال دورة تربية الدواجن، التي تبلغ 40 يوما، أمر بالغ الأهمية لنجاح نيو هوب في السوق المصري من “وجه جديد” إلى “العلامة التجارية الكبيرة” اليوم.

وأوضحت أسماء أن الشركات المحلية تقدم خدماتها فقط عندما يواجه المربون المشاكل، بينما تظل نيو هوب على اتصال بالمربين طوال العملية برمتها، مؤكدة أن الشركة تبذل قصارى جهدها لمساعدة المربين على تقليل التكاليف والتغلب على الصعوبات الاقتصادية من خلال الدعم الفني وخدمات المختبرات التابعة للشركة.

وأضافت أن من أهم أسباب النجاح هو تمكن نيو هوب من تقليل مخاطر العملة بشكل فعال من خلال استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك تحويل النقد إلى مخزون، واستخدام الأدوات المالية للتحوط من الخسائر، وتسريع معدل دوران رأس مال الشركة.

وقال هاو إنه “بالاعتماد على الخبرة التشغيلية الغنية لشركة مدرجة في قائمة فورتشن غلوبال 500، والترتيب السنوي لأكبر 500 شركة في جميع أنحاء العالم إذا ما قيست من حيث الإيرادات، نجحت نيو هوب مصر في نزع فتيل الأزمة وجعلتها فرصة للتوسع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.

وأضاف إنه “نظراً للصعوبة المؤقتة في تحويل العملات، فإن شركة ((نيو هوب)) تحتفظ بمبالغ ضخمة من الجنيه المصري وتفتقر إلى العملة الصعبة لشراء المواد، الأمر الذي وضع بعض العقبات أمام عمل الشركة ومع ذلك، لا تزال الشركة تثق في السوق المصري”.

رفع الأجور رغم الاضطرابات الاقتصادية

قال نائب مدير إدارة الإنتاج بالشركة محمد رمضان، لوكالة شينخوا، إنه خلال العام الماضي الذي شهد اضطرابات اقتصادية في مصر، نجحت إدارته في تلبية طلب السوق، مؤكدا أن الشركة رفعت أجور الموظفين “وهم راضون جداً”، معرباً عن أمله في أن يستقر السوق وأن تكون الشركة بحال أفضل في المستقبل.

بدوره، قال شاو ون، رئيس قسم الأعمال الخارجية في نيو هوب بمصر، إن التحديات الاقتصادية الحالية هي الأهم التي تواجهها الشركة منذ أكثر من عقد، لكنه أعرب عن تفاؤله قائلاً “ما دمنا نحافظ على ثقتنا ونستجيب بشكل إيجابي فإن كل الصعوبات ستزال بسهولة”.

توسيع طاقة الشركة

بينما تنتظر الشاحنات في طابور خارج مصنع نيو هوب في مدينة السادات ليتم تحميلها، قال “هاو” إن الشركة تخطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية في مصر، بهدف مساعدة مربي الدواجن المصريين على تحسين تقنياتهم وتحقيق فوائد اقتصادية أكبر لهم.

وختم بالقول “ليس من السهل تحقيق مثل هذا النجاح في الماضي، وسنواصل إفادة المربين والمستهلكين المصريين في المستقبل”.