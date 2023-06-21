السعودية: شركة شل تفتتح محطات وقود بعد أشهر

وقعت شركة رويال داتش شل العالمية (Shell) أمس الثلاثاء، مع مجموعة أسياد القابضة اتفاقية لافتتاح محطات وقود تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة شل في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع افتتاح أولى محطات الوقود في الربع الرابع من العام 2023 في مدينة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الاتفاقية تأتي ثمرة لمساعي اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود برئاسة وزارة الطاقة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية لتطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود من خلال دخول أكبر الشركات العالمية للمشاركة في هذا القطاع بتطوير سياسات وبرامج وخطط تحولٍ تنموية عالية الكفاءة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

برعاية وزارة الطاقة.. شركة شل توقِّع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في المملكة.https://t.co/yJAzGqMLVC#واس_اقتصادي pic.twitter.com/fiI2Vm9pOV — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) June 20, 2023

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد وقعت اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا العام؛ وذلك لتمكين المستثمرين من الحصول على حق الامتياز التجاري من المنشآت المؤهلة؛ بهدف تحسين مستوى المنافسة، وتحقيق مستهدفات الوزارة لضمان أمن وموثوقية الإمدادات وتحسين هيكلة القطاع.