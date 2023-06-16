مزاد هجين لبيع أراضٍ لشركة سعودي أوجيه المفلسة

أعلنت شركة أدير العقارية عن بيع بعض عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة المفلسة -تحت التصفية- في مدينة الرياض بالمزاد الهجين (الحضوري – الإلكتروني) وذلك يوم الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023 الموافق 01 ذي الحجة 1444 هـ حضورياً بقاعة (التخصصي للمناسبات والمؤتمرات) بمدينة الرياض وإلكترونياً بالتوقيت نفسه من خلال منصة السعودية للمزادات.

وقال حساب “أدير العقارية”؛ المسوق الحصري لعقارات شركة سعودي أوجيه؛ المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في تغريدة عبر موقع تويتر “لبيع أراضي ودق الرياض في المزاد الهجين (حضوري، إلكتروني). خمس فرص لاستثمارك الطموح.. يوم الإثنين 19 يونيو 2023 م الساعة 04:00 عصراً في قاعة التخصصي للمناسبات والمؤتمرات – الرياض”.

للبيع أراضي "ودق الرياض" في المزاد الهجين (حضوري, إلكتروني).



5 فُرص لاستثمارك الطموح..



يوم الإثنين 19 يونيو 2023 م

الساعة 04:00 عصراً في قاعة

التخصصي للمناسبات والمؤتمرات – الرياض.



ودق الرياض.. الخير مقبل#ودق_الرياض #سعودي_أوجيه #أدير — عقارات سعودي أوجيه (@saogpr) June 15, 2023

وأضاف “ودق الرياض.. الخير مقبل”، في إشارة إلى جمع أموال لتعويض المتضررين من شركة سعودي أوجيه؛ التي كانت قبل سنوات ثاني أكبر شركة إنشاءات في السعودية.

وسيتم المزاد تحت إشراف “السعودية للمزادات” والمسوق “أدير”، وموقع “ساوكر“، ومكتب الشعباني (محاسبون ومراجعون قانونيون)، والمقحم (خبير وأمين إفلاس)، ومكتب راشد عبدالله عواجي (محاسبون ومراجعون قانونيون).

وكانت شركة “أدير العقارية” نجحت في سبتمبر/أيلول 2022 في بيع أرض “درة المصيف” أولى عقارات شركة سعودي أوجيه المحدودة ضمن المرحلة الثانية من تسويق وبيع عقارات الشركة، حيث تم بيع المتر المربع من الأرض بقيمة 1020 ريالاً، وذلك خلال المزاد العلني الذي نظمته الشركة يوم 7 سبتمبر/أيلول 2022 في قاعة فندق انتركونتيننتال بمدينة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة غرب السعودية.

وكان القضاء السعودي قرر في مطلع 2020 تصفية شركة سعودي أوجيه وتعيين أمينين للتسريع في إجراءات التصفية وفقاً لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس، حيث تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليار ريال (5.56 مليار دولار)، بحسب تقارير سابقة.

وقدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها نحو 62 أرضاً عقارية تصل قيمتها المتوقعة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بالإضافة إلى عدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة؛ في حين وافق الملاك على إجراءات التصفية.

وكان المتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون ملاك الشركة بأنهم تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقيق خسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جداً، تجاوزت 28 ضعفاً لرأس مالها البالغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار)، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقاً لنظام الشركات.

وسعت السلطات السعودية إلى تسوية التداعيات المالية لانهيار شركة سعودي أوجيه التي أغلقت أبوابها في 2017 بعد أن أصيبت بالشلل؛ جراء تخفيضات الإنفاق الحكومي، وسوء الإدارة والفساد الأمر الذي أدى إلى عدم سداد مستحقات آلاف العمال والبنوك.

وكانت الشركة أصدرت تعميماً لموظفيها تبلغهم فيه أن 31 من يوليو/تموز 2017 هو آخر يوم عمل للشركة.