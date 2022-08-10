شركة سعودية للمدفوعات تحصل على ترخيص البنك المركزي

أعلنت شركة مارتا المالية لتقديم خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع، عن حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي كشركة مدفوعات إلكترونية، ما يسمح لها بتمكين التجار من قبول المدفوعات مباشرة عبر طريق نقاط البيع.

وذكر حساب مارتا في تغريدة على تويتر “سعدنا بحصولنا في شركة مارتا المالية على رخصة تقديم خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع من البنك_المركزي_السعودي، لتمكين التجار من قبول المدفوعات من خلال أحدث الحلول التقنية السريعة والآمنة”.

سعدنا بحصولنا في شركة مارتا المالية على رخصة تقديم خدمات المدفوعات عبر نقاط البيع من #البنك_المركزي_السعودي؛ لتمكين التجار من قبول المدفوعات من خلال أحدث الحلول التقنية السريعة والآمنة https://t.co/HLBwedbgYQ — Marta (@Marta_Payments) August 7, 2022

وعلق الزامل الرئيس التنفيذي لشركة مارتا على ترخيص البنك المركزي قائلًا: “إنها علامة فارقة في رحلة مارتا؛ فهي تعكس ثقة السلطات السعودية في قدرتنا على مواكبة التحول الرقمي والمساهمة في البنية التحتية للتقنية المالية، وتفانينا في خدمة وتطوير نظام الدفع للأعمال السعودية المختلفة”.

وأكد قائلا: “هذا الترخيص هو تتويج لجهودنا المخلصة للمساهمة في التطورات الثورية في النظام المالي للمملكة العربية السعودية، كما يحفزنا للمضي قدما في تقديم أحدث التكنولوجيا لحلول الدفع الرقمية للسوق المحلي”.

واضاف: “أن فريق مارتا لن يدخر جهدًا في تزويد الشركات السعودية بأحدث التقنيات التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، والتي تطمح إلى تحويل السوق إلى مجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية المباشرة، مما يؤهل المملكة لأن تصبح مركزًا ووجهة عالمية للتقنية المالية والتجارة الإلكترونية”.