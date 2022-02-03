شركة سعودية للذكاء الاصطناعي تجذب استثمار بـ 10 ملايين دولار

“مُزن” تغلق جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق منتجات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نجحت مُزن، الشركة الرائدة في تقديم منتجات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في الشرق الأوسط، في إغلاق جولة استثمارية بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك بقيادة Raed Ventures وبمشاركة Shorooq Partners، و VentureSouq و Sukna Ventures ومستثمرين آخرين بحسب بيان صحفي.

تأسست مُزن في عام 2017 على يد د. محمد بن عبدالعزيز الحسين ود. خالد بن عبدالعزيز الغنيم، وانضم إليهم لاحقاً كلٌّ من عبدالله السعيد ومالك اليوسف كشركاء مؤسسين. تتخصص مزن في تمكين المؤسسات من اتخاذ القرارات الحاسمة في أعمالها باستخدام منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي معتمدةً على محركاتِ ذكاء اصطناعي متخصصة ومطوّرة داخل مزن في نطاق فهم اللغة العربية الطبيعية بالإضافة إلى نطاق كشف المخاطر والاحتيال. يُمَكِّن محرك فهم اللغة الطبيعية الأجهزة والبرمجيات من قراءة ومعالجة النصوص بأداء يفوق المعالجة اليدوية والسعة البشرية، ما يُمكن العديد من التطبيقات المؤتمتة مثل تلخيص النصوص، استخراج ومطابقة الأسماء، إجابة الأسئلة وغيرها.

إلى جانب الجولة الاستثمارية المذكورة أعلاه، أعلنت مُزن عن أداء يفوق الأرقام القياسية الحالية لمحرك فهم اللغة الطبيعية التابع لها في نطاق التعرف على الكيانات المسماة (NER)، متجاوزًا أداء كل المحركات المتضمَّنة في المقارنة المعيارية؛ مفتوحة المصدر والتجارية منها. ستساهم هذه الجولة الاستثمارية في توسيع أعمال مُزن لتطوير محرك فهم اللغة الطبيعية وتمكين حالات استخدام لم تكن ممكنة في السابق؛ لخدمة أكثر من ملياري شخص يستخدمون اللغة العربية واللغات الأخرى ذات الصلة.

في سياق مماثل، أطلقت شركة مُزن مؤخرًا منتجها فوكال (Focal) لمكافحة غسيل الأموال، وهي إحدى المنصات التي تقدم البرمجيات كخدمة (SaaS) معتمدةً على تقنيات مزن في تحليل النصوص وكشف المخاطر، حيث تستهدف مزن أن يصبح فوكال (Focal) المرجع الشامل للامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وأداةً لمساعدة المؤسسات المالية والحكومات في مكافحة الجرائم المالية، وهو قطاع يشتمل على فرص تزيد قيمتها عن 200 مليار دولار على مستوى العالم.

صرح د. محمد الحسين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مُزن، خلال مؤتمر “LEAP 2022” الحدث التقني العالمي في المملكة العربية السعودية، عن هذه المرحلة والتطلعات القادمة للمجال: “تُقدم خدمات الذكاء الاصطناعي فرصة هائلة وعظيمة الأثر للمؤسسات في إدارة عملياتهم اليومية. ونحن في شركة مُزن نمضي بخطى ثابتة نحو اغتنام الفرص في مجال فهم اللغات الطبيعية وتفادي المخاطر، حيث نرى فرصة لتحقيق الريادة العالمية في هذه المجالات.”

وتعليقا على ذلك، صرح عمر المجدوعي، الشريك المؤسس في رائد فنتشرز، بقوله: “استثمار رائد فنتشرز في مُزن هو الأول من نوعه في التكنولوجيا العميقة. نحن فخورون جدًا لقيادة هذه الجولة.” وأضاف عمر: “نعتقد أن مُزن ستصبح شركة ذكاء اصطناعي رائدة متخصصة في مجالات فهم اللغة العربية الطبيعية وتقنيات إدارة المخاطر. يجب أن يؤدي هذا في النهاية إلى تحفيز المزيد والمزيد من الشركات في هذا المجال.”

تهدف شركة مُزن في المستقبل إلى تحقيق الريادة العالمية في الفئات المستهدفة بمنتجاتها؛ عن طريق البناء والتوسع في نشاط البحث والتطوير الحالي، وتنمية المنتجات الحالية، وتطوير منتجات جديدة، بالإضافة إلى السعي المستمر في تعزيز فريقها بالعمل باستمرار على توظيف أفضل المواهب في مجموعة متنوعة من المجالات.

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