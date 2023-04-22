شركة سعودية عملاقة تفوز بخمس جوائز عالمية عن منتجاتها

حصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الكيماويات المتنوعة، على خمس جوائز من جوائز “إديسون 2023” وذلك لحلولها المبتكرة المصممة لتلبية احتياجات زبائنها وسلسلة القيمة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وعبر الرئيس التنفيذي في سابك عبد الرحمن بن صالح الفقيه، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن اعتزاز الشركة بحصولها على الجوائز، ما يعكس ريادتها في التقدم التقني والابتكارات الجديدة، مؤكداً أن هذه هي العناصر الأساسية لنمو أعمال الشركة في مجال الكيماويات، وتقديم حلول مبتكرة للمستقبل.

وفازت سابك، وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، بثلاثة جوائز ذهبية واثنتين برونزيتين في ثلاث فئات عن منتجاتها وحلولها الجديدة، وتشمل هذه الفئات “الأغذية والزراعة” و”علوم المواد” و”الاستدامة”.

وتعكس هذه الجوائز التزام الشركة تحقيق أقصى فائدة من العلوم والتقنيات والابتكارات وتوجيه مستقبل الكيمياء الذي يتيح لها ولزبائنها مواجهة التحديات العالمية الكبرى.

يُذكر أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشهد حضور (سابك) على منصات تكريم جوائز “إديسون”، التي تكرم المنتجات والخدمات الجديدة وقادة الأعمال الأكثر ابتكاراً في العالم، والسنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها على خمس جوائز إديسون على الأقل.