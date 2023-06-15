شركة سعودية حديثة تنجح في بيع 2.2 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون

أعلنت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، اليوم الخميس، عن نجاحها في مزايدة 2.2 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون وذلك في أكبر مزاد لائتمان الكربون عقدته الشركة في العاصمة الكينية نيروبي أمس الأربعاء.

وشهد الحدث، بحسب وكالة الأنباء السعودية، طرح أرصدة كربون عالية الجودة متوافقة مع معايير “كورسيا” (CORSIA) ومسجلة لدى منظمة فيرا (Verra)، والتي تسهم في تمكين الشركات العاملة في مختلف القطاعات بالمنطقة على تأدية دورها في المشاركة للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني الصفري.

وشارك في المزاد 16 شركة إقليمية ودولية، وقامت شركة أرامكو السعودية للنفط والشركة السعودية للكهرباء وشركة إينووا؛ التابعة لنيوم بشراء أكبر عدد من أرصدة ائتمان الكربون، كما شارك في المزاد عدد من الشركات منها شركة أرامكو، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وإينووا التابعة لنيوم (ENOWA)، ومجموعة العليان، والبنك الأهلي السعودي الحكومي، وبنك الخليج الدولي (GIB)، والخطوط الجوية السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة عبداللطيف جميل، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للجولف، وشركة إسمنت ينبع، وتحدد سعر المقاصة (التسوية) عند 23.50 دولاراً للطن.

وتغطي أرصدة ائتمان الكربون التي جرت المزايدة عليها 18 مشروعاً تضمنت مشاريع متنوعة تتفادى إصدار الانبعاثات الكربونية وتعمل على إزالتها، ويتركز نحو ثلاثة أرباع هذه المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول جنوب صحراء أفريقيا، بما في ذلك مشاريع في كينيا وبوروندي ورواندا والمغرب وأوغندا ومصر وجنوب أفريقيا. وقد ساعدت هذه الأرصدة في تمويل مشاريع توريد مواقد طهي نظيفة ومحسنة ومشاريع للطاقة المتجددة في هذه الدول.

وقامت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، بتوقيع مذكرتي تفاهم: الأولى مع شركة إيفر ريدي شرق أفريقيا (Eveready East Africa Plc)، كما وقعت مع صندوق كربون فيستا (Carbon Vista)، وذلك بهدف تطوير مشاريع كربونية عالية الجودة ومؤثرة في كينيا ونيجيريا وخارجهما، وتعكس الاتفاقيتان الالتزام المشترك بين شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية والمؤسسات الإفريقية الرئيسية.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية ريهام الجيزي إن شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواجهة تحدي تغير المناخ وآثاره، مفيدةً أن المزاد يظهر أهمية الدور الذي تؤديه أسواق الكربون الطوعية في توجيه التمويل إلى المشاريع التي نحتاجها بشدة لتعزيز العمل المناخي.

وأوضحت “لقد عقدنا اليوم بنجاح أكبر مزاد لائتمان الكربون عالي الجودة، وقمنا ببيع أكثر من 2.2 طن من أرصدة الكربون. وكنا قد قمنا سابقاً ببيع 1.4 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون في المزاد الذي عقدناه في شهر أكتوبر من العام الماضي”.

وأضافت “هدفنا أن نصبح أحد أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول عام 2030، سوقاً قادراً على تعويض مئات ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنوياً، وفي ضخ التمويل إلى المشاريع التي تواجه التغير المناخي وترتقي بمستويات العيش في دول الجنوب العالمي. ما حققناه من إنجازات إلى اليوم، إنما يعكس مدى التزامنا بالنجاح طويل الأجل، ومدى قدرتنا على تحقيق طموحاتنا”.

وكان صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي في السعودية، أسس بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية لتوفير التوجيهات والموارد اللازمة لدعم قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدتها على تأدية دورها في جهود التحول العالمي إلى الحياد الصفري، كما تتمثل مهمة الشركة في تأسيس سوق قوي قادر على إصدار وتداول أرصدة الكربون واستخدامها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيكون لها دوراً محورياً في تيسير التحول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون.

ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور أساسي في دعم جهود السعودية الخضراء باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا النطاق، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70 بالمئة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.