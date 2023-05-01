شركة سعودية تلغي توسعها في مصر

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا“، عن قرار مجلس الإدارة الصادر بوقف خطط الشركة للتوسع في مصر بحسب افصاح في البورصة السعودية.

وكانت اكسترا قد سبق وأعلنت بتاريخ 19 ديسمبر 2021م عن تأسيس شركة تابعة لها في جمهورية مصر العربية، لكن في بيان اليوم، قالت الشركة إن التراجع عن هذا الاستثمار يأتي بعد دراسة جدوى قامت بها حول استمرارية المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر، لم توضح تفاصيل نتيجة الدراسة. وفيما لم تذكر الشركة أسباب قرار إلغاء خططها التوسعية في مصر لكنها قالت في البيان إنه سيتم لاحقا “إيضاح أي تطورات جوهرية في هذا الشأن”.

وتتوقع الشركة أن يكون لقرار وقف خططها التوسعية في مصر أثر سلبي بقيمة 38 مليون ريال سعودي (نحو 10.13 مليون دولار). وتسعى مصر لجذب تدفقات دولارية من خلال تسريع تنفيذ برنامج للطروحات أعلنته لبيع حصص في 32 شركة وبنك في وقت تمر بأزمة كبيرة في توفير العملة الصعبة مع انخفاض سعر الجنيه. و”إكسترا”، التي تأسست عام 2003، هي مدرجة في البورصة السعودية، وتعمل في مجال البيع بالتجزئة للعديد من المنتجات التي تشمل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، ولديها 42 فرع في المملكة، بالإضافة لفروع في الخليج، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

ولدى مصر مخاطر مرتفعة أظهرتها بنوك استثمار عالمية تضع الجنيه تحت ضغوط خفض جديد، فيما لا تزال الدولة المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير تترقب مراجعة أولى لبرنامجها مع صندوق النقد لتتمكن من صرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليار دولار.

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