شركة سعودية تفوز بعقد الأعمال المدنية لمشروع محطة بريدة-2

فازت شركة سعودية تابعة لشركة “حسن علام القابضة” المصرية بعقد الأعمال المدنية لمشروع محطة بريدة-2 المستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية. ويتم تنفيذ منشأة معالجة مياه الصرف الصحي بسعة 150 ألف متر مكعب في اليوم من قبل فريق من شركة “أكسيونا أغوا” الإسبانية وشركتين محليتين هما الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) وشركة “تماسك”، كما أوردت مجلة “ميد“.

وكانت الشركة السعودية لشراكات المياه بمشاركة الجهات ذات العلاقة ممثلة باللجنة الإشرافية في وزارة البيئة والمياه والزراعة والمطورين والاستشاريين قد أنجزت الإغلاق المالي لمشروع محطة بريدة-2 المستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي بتكلفه تفوق 845 مليون ريال ليتم بناؤه وتشغيله عبر القطاع الخاص لمدة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري.

وكانت شركة “أكسيونا أغوا”، المتخصصة في تطوير البنية التحتية المائية والمستدامة، أعلنت في آذار / مارس الماضي عن إتمام تمويلات قرض أخضر بقيمة 480 مليون دولار، لإنشاء 3 محطات مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شريكيها المحليين “توزيع” و”تماسك”.