شركة سعودية توقع عقداً لتطوير أحد أعرق فنادق مصر التاريخية

وقعت شركة الشريف للفنادق والسياحة السعودية عقد أعمال المقاولات الخاصة بفندق شبرد التاريخي مع شركة سياك القابضة للمقاولات إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق (هوتاك) المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية لتطوير فندق شبرد التاريخي وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن التوقيع جرى بحضور ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشريف بنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، والشريف نواف فائز ابن عبدالحكيم الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة الشريف للفنادق والسياحة، ونهاد رجب رئيس مجلس إدارة مجموعة سياك.

وكانت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد تعاقدت مع شركة الشريف للفنادق والسياحة لتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة فندق شبرد التاريخي وإعادته للعمل بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم.

وتبلغ قيمة العقد الموقع للمرحلة الأولي لأعمال المقاولات بين الشريف للفنادق والسياحة وسياك للمقاولات حوالي 500 مليون جنيه تتضمن أعمال الحفر، وبناء ملحق فندق شبرد في الجزء الخلفي للمبنى، على مساحة ألف متر مربع بارتفاع 14 طابقاً، وبناء جراج يصل إلى أربعة أدوار تحت الأرض في المبنى الملحق، بالإضافة إلى أعمال التطوير وإعادة تأهيل المبنى الرئيسي للفندق طبقا للمعايير التي طلبتها شركة ماندرين أورينتال العالمية والمتعاقد معها لإدارة الفندق.

إحياء الأصول غير المستغلة

قال عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق إن التعاون مع شركة الشريف يأتي في إطار خطة مصر لإحياء الأصول غير المستغلة مع الحفاظ على طابعها التاريخي وقيمتها الثقافية، مضيفاً أنه مع تنوع المقاصد السياحية المصرية وعمليات إعادة إحياء القاهرة التاريخية أصبح من الضروري وجود فنادق تستوعب الأعداد المتوقعة من السياح وفى نفس الوقت تلبي احتياجاتهم في وجود فنادق فاخرة.

وقال الشريف نواف فائز ابن عبدالحكيم الشريف الرئيس التنفيذي لشركة الشريف للفنادق والسياحة، إن الشركة تعتز بدورها في تطوير فندق شبرد لما له من مكانة تاريخية، فضلا عن موقعه الساحر في قلب القاهرة التاريخية على نيل مصر؛ لذلك نسعى إلى حشد كافة إمكانياتنا، واختيار أفضل الشركاء في العمل، وهو ما يتضح في اختيار شركة سياك للقيام بأعمال المقاولات الخاصة بفندق شبرد لما عرف عنها من ريادة في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف “إيماناً منا بالقيمة التاريخية التي يمثلها فندق شبرد، ورغبتنا في توطيد مكانة الشركة واستثماراتها في السوق المصري، حرصنا على التعاقد مع شركة ماندرين أورينتال الفندقية لإدارة شبرد عند افتتاحه عام 2024؛ ليكون أول فندق في مصر يحمل هذه العلامة المميزة في إدارة الفنادق الفاخرة عالمياً”.

وكانت الشريف للفنادق والسياحة نفذت خلال الفترة الماضية عددا من الأعمال الخاصة بتجديد وتطوير الفندق منها نزح المياه الجوفية تحت الموقع، وأعمال الكهرباء في الجراج المقرر إقامته بعمق أربعة طوابق تحت الأرض، وإنشاء حوائط خرسانية مبطنة بعمق 23 متراً، وإضافة 90 أساس خرساني لتوزيع الحمولة على المبنى الرئيسي، فضلا عن عمليات التجديد داخل المبنى الرئيسي، وتجديد المسابح.

وقال نهاد رجب، رئيس شركة سياك للمقاولات، عضو المجلس التصديرى للبناء والتشييد، إن سياك من أكبر الشركات في مجال التشييد والبناء محلياً وإقليمياً وهي تمتلك الكفاءات والخبرات اللازمة لتنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما أن لديها خبرات في تنفيذ مشروعات القطاع الفندقي في مصر وجيبوتي واليمن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الشريف للسياحة والفنادق نواف الشريف، لقناة “العربية” السعودية اليوم الإثنين، إن خطة تطوير فندق شبرد في مصر تنقسم إلى عدة مراحل لتسريع وتيرة العمل.

وأضاف أن الخطة بدأت بتوقيع عقد مع مقاول لبناء ملحق تابع للفندق في أرض خلفية تابعة له، ويتكون من 3 أدوار تحت الأرض و14 دورا فوق الأرض مع استكمال جزء من الأعمال المعمارية في المبنى الحالي.

وتطرح الشركة خلال أيام أعمال الواجهات ثم تطرح خلال أسابيع الأعمال التكميلية والتأسيس والتجهيز للفندق، وفقاً للشريف، الذي أوضح أن عقد المقاول يمثل نقطة انطلاق حقيقية للمشروع.

وأوضح أن خطة التطوير تستغرق نحو 15 شهراً، وتعمل الشركة على ألا يستغرق المشروع سنة ونصف من اليوم.

وأضاف أن تكلفة التطوير كانت مقدرة بقيمة 1.4 مليار جنيه، لكن مع تغير سعر الصرف والتغيرات الاقتصادية في مصر فإن التكلفة ستتخطى 2.2 مليار جنيه.

أعرق فنادق مصر التاريخية

يعد فندق شبرد من الفنادق التاريخية على النيل، كانت بداية فندق شبرد في العام 1841 من خلال مبنى متواضع بحي الأزبكية، وقد أطلق على المبنى اسم الفندق البريطاني، ثم تنازل مالك الفندق “هيل” عنه إلى صامويل شبرد والذى بعده أصبح فندق شبرد، واحترق الفندق في يناير/كانون الثاني 1952 ضمن حريق القاهرة، وقررت الحكومة المصرية إعادة بناء الفندق مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتي أمام نيل القاهرة، وأعيد افتتاحه في 1957 بنفس الاسم يتبلغ إجمالي مساحة أرض الفندق 3198.45 متر مربع يضم 254 غرفة وجناحاً فندقياً، وكانت تديره (شركة روكوفورتى) منذ 29 سبتمبر/أيلول 2009 حتى فبراير/شباط 2014 وتم إغلاقه لوجود تشققات في جدرانه.

وكان الفندق قبلة القادة الأوروبيين الزائرين لمصر ولعل من أشهر العبارات التي قيلت عنه ما قاله سفير بلجيكا في برلين البارون دنوتونيا الذي زار مصر في نهاية القرن التاسع عشر، “أتشكك كثيراً إذا ما كان يوجد في إحدى العواصم الأوروبية فندق تتوافر به وسائل الراحة والتسلية، كتلك التي وجدتها في فندق شبرد” المطل على نيل القاهرة وتعود ملكية الفندق لصموئيل شبرد الإنجليزي صاحب شركة شبرد ذات السمعة الواسعة في عالم الفندقة والتي كان مقرها لندن.

وتعود قصة بناء المبنى الأول للفندق، عند حضور صموئيل شبرد للقاهرة للبحث عن قطعة أرض يقيم عليها فندقه الجديد في 1941، فوقع اختياره على موقع الفندق القديم المطل على بحيرة الأزبكية، وكان به قصر قديم ومهدم استخدمته الحملة الفرنسية خلال وجودها في مصر في الفترة من 1798 -1801 حيث جعل منه الجنرال كليبر الذى حل مكان نابليون في قيادة القوات الفرنسية عقب عودة الأخير إلى فرنسا، مركزاً للقيادة العامة، واستمر كذلك حتى قام سليمان الحلبى بقتل كليبر داخل حديقة القصر، وتم افتتاح الفندق في نهاية 1841 وعرف وقتها باسم “الفندق الإنجليزي الجديد” واستمر حاملا هذا الاسم حتى 1845 حين أطلق عليه فندق شبرد وقد شهدت مرحلة إنشاء الفندق حالة من الرواج السياحي والتجاري لمصر، وهو ما شجع الكثير من الوفود الأوروبية على المجيء لمصر والإقامة فيه.

وفى 1869 أقامت فيه عديد من الشخصيات العالمية التي جاءت لمصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس وعدد من ملوك وحكام وأمراء أوروبا منهم بدعوة من الخديوي إسماعيل على رأسهم الملكة أوجينى زوجة نابليون الثالث، وكانت أول من حضر لرؤية الحفل من الملوك والملكات بهدف مشاهدة معالم مصر وجمالها و”فرانسوا جوزيف” ولى عهد بروسيا، والسير “هنرى أليوت” سفير بريطانيا في الأستانة، والأمير عبد القادر الجزائري وعدد آخر من الأمراء والنبلاء والسياسيين والصحفيين العالميين.

كما أقام فيه الملك فيصل ملك العراق الراحل، وأغا خان، ورئيس وزراء بريطانيا الأسبق السير وينستون تشرشل، والرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت، كما كان الملك فؤاد الأول ومن بعده ابنه الملك فاروق والزعيمان الوفديان سعد زغلول، وخليفته مصطفى النحاس من بين زوار الفندق والراغبين في الاستمتاع بالجلوس فيه.

وأُتخذ الفندق كأحد مراكز قيادة الحلفاء في الحربين العالميتين الأولى 1914-1918، والثانية 1939-1945. كما استضافت غرفه الوفود العربية التي حضرت إلى مصر لإعلان إنشاء جامعة الدول العربية في 1946.