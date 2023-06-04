أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو للاتصالات)؛ أصغر شركة اتصالات في السعودية، عن تحقيق صافي أرباح سنوية غير مسبوقة بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2023 بلغت 42 مليون ريال (نحو 11.2 مليون دولار) مقارنة بخسائر تقدر بـ 37.7 مليون ريال (نحو 10 ملايين دولار) التي تمثل زيادة بنسبة 211 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق.

وتعد هذه النتائج المالية للعام المالي المنتهي يوم 31 مارس/آذار 2023 أول أرباح في تاريخ الشركة التي تم إطلاقها في العام 2008، بحسب صحيفة “سبق” السعودية.

وذكرت جو للاتصالات أنه نتيجة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية التحول واصل الأداء المالي والتشغيلي للشركة التحسن والتحول للربحية وإطفاء الخسائر المتراكمة، وتحقيق أرباح مبقاة.

وكشفت النتائج عن تسجيل إيرادات بلغت 630.3 مليون ريال، بنسبة نمو 67 بالمئة، وإجمالي أرباح بلغ 182.7 مليون ريال، بزيادة بلغت 99 بالمئة.

وحققت أرباحاً تشغيلية سنوية بلغت 58 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن تحقيق الأرباح جاء مدعوماً بنمو الإيرادات عامة وبالأخص إيرادات قطاع الأعمال، حيث أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية عن توقيعها حزمة من العقود الهامة مع قطاعات حكومية متعددة، والتي ساعدت على زيادة إيرادات هذا القطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة جو للاتصالات عيسى بن يسلم باعيسى إن “الشركة مستمرة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف استراتيجية التحول”.

وكان مجلس إدارة الشركة وافق على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 250 مليون ريال وذلك للمضي قدماً في تنفيذ أهداف استراتيجية التحول وتمويل مشاريعها، كما أعلنت الشركة عن تعيين الإنماء للاستثمار مديراً للاكتتاب ومتعهدا لتغطية الطرح. وتتوقع الشركة أن زيادة رأس المال سينعكس إيجابا على حقوق المساهمين وأداء الشركة.

وأطلقت جو للاتصالات هويتها الجديدة بما يتلاءم مع استراتيجية التحول للشركة الرامية إلى تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع حصتها السوقية، والانتقال إلى مرحلة جديدة على النطاق التشغيلي، ومواكبة لتطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.