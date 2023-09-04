شركة سعودية تدخل أسواق الصين وتوقع 6 اتفاقيات في ايطاليا

قال ماركو بييرو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” السعودية، إن الشركة تخطط لبدء عملياتها في الصين خلال عام 2024، لتعزيز تقنيات الطاقة المتجددة.

وأضاف في منتدى أعمال “أمبروسيتي” في “سيرنوبيو” في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن شركة خدمات المياه والكهرباء، تقوم بالتجهيز لهذه الخطوة كجزء من خطة التوسع العالمية التي تستمر حتى عام 2030، وفقاً لوكالة “بلومبيرج”.

وقال أرتشيلي: “إننا نخطط لتعزيز الاستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تكون خبرتنا مطلوبة. وفي أوروبا، نتطلع إلى بناء شراكات وإقناع الشركات الأوروبية بالعمل معنا، بالإضافة إلى إنشاء عمليات في المملكة العربية السعودية”.

وتتوسع الشركة، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 37 مليار دولار، في جميع أنحاء آسيا، لا سيما من خلال اتفاقيات في بنغلادش لبناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد وفي إندونيسيا لمصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وقد ساهم المموّلون الصينيون منذ عام 2009 عبر محفظة مشاريع “أكوا باور” العالمية بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، كما شارك مقاولو أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والمورّدون والمموّلون الصينيون في 47 مشروعاً بارزاً، تغطي عمليات التجديد ومشاريع التحلية في أنحاء مختلفة حول العالم.

وقد توصلت “أكوا باور” مؤخراً إلى اتفاقية للتسهيلات الائتمانية المتجددة مدتها ثلاث سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، جهة الإقراض التي تعود ملكيتها للحكومة الصينية. وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن “أكوا باور” من الحصول على تسهيلات إئتمانية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، للاستفادة منها في دعم خططها الإستراتيجية، وعلى وجه التحديد توسعة نطاق محفظة مشاريعها لتوليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية التي تخدمها وتستثمر فيها.

يشار إلى أن التسهيلات الائتمانية المتجددة تساعد “أكوا باور” على تنويع مصادر تمويلها، كما تمكّنها من مواصلة تطوير البنى التحتية للمشاريع منخفضة الكربون في العديد من مناطق عملياتها، بما في ذلك الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق، مثل أوزبكستان وكازاخستان.

6 اتفاقيات مع شركات ايطالية

وقد وقعت شركة “أكوا باور” السعودية، المطور والمستثمر والمشغل لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، اليوم الاثنين اتفاقيات مع 6 شركاء إيطاليين، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي الذي انطلق اليوم الإثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والبحث والتطوير، بين شركة “أكوا باور” المدرجة بسوق الأسهم السعودية، مع كل من “اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة” المعروف باسم “كونفيندوستريا” ومجموعة “إيني” وشركة “إيه 2 إيه “وشركة “اندستريا دي نورا” المعنية بإنتاج مكونات الهيدروجين الصديق للبيئة ومعالجة المياه، وشركة “إيتالماتش كيمكال” بالإضافة إلى مزوّد الحلول الهندسية شركة “رينا”.

ووفقاً للاتفاقيات، سيعمل اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع شركائه، بتقييم إمكانية تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، بما في ذلك تحديد المقاولين والموردين المناسبين، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، وبناء شراكات التوريد والتصنيع طويلة الأمد.

وستبحث “إيني” بالتعاون مع “أكوا باور” سبل التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والبحث والتطوير في التقنيات المبتكرة والمستدامة. فيما ستقوم “إيه 2 إيه” بالتعاون مع الشركة السعودية بتقييم إمكانية قيام مشاريع الهيدروجين الأخضر في المناطق ذات الاهتمام المشترك، والتوريد إلى إيطاليا. وستقوم شركة “رينا” بالتعاون مع “أكوا باور” بدراسة الاستخدامات المحتملة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مجال الشحن البحري.

وستقدّم “اندستريال دي نورا” خبرتها في مجال الكيمياء الكهربائية وتقنيات الاستدامة، لتعزيز محفظة مشاريع شركة أكوا باور في مجال تحلية المياه، وستبحث إمكانية التعاون في عمليات صيانة تطبيقات الهيدروجين الأخضر. بينما ستقوم “إيتالماتش كيمكال” بالتعاون مع “أكوا باور” باستكشاف إمكانية توطين إنتاج منتجات معالجة المياه في السعودية من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأمد لعملياتها، فضلاً عن بحث فرص البحث والتطوير وتبادل المعرفة بين الطرفين.

يذكر أنّ وزارة الاستثمار السعودية تنظم بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية، منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي اليوم بمدينة ميلان، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة وجمهورية إيطاليا.

ويناقش المنتدى فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين في ضوء التحول الاقتصادي للمملكة وسلسلة المبادرات والبرامج المرتبطة برؤية السعودية 2030، كما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ويؤكد عمق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 90 عاماً.

ووصل حجم التبادل التجاري بين الدولتين إلى 11 مليار دولار في عام 2022.