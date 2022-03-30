شركة سعودية تحصل على ترخيص للتمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة

أصبحت شركة ليندو صاحبة لأول ترخيص لشركة تمويل جماعي بالدين متوافقة مع الشريعة من قبل البنك المركزي السعودي. ونالت الشركة ذلك بعد نجاحها باجتياز الفترة التجريبية للبنك والتي تحتضن الشركات المالية ذات الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن كيان الشركة القانوني هو شركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ خمسة ملايين ريال.

كما نقلت الوكالة أن البنك المركزي السعودي أكمل إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر، وذلك بالإعلان عن إصدار ثاني ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط، وهي “فينزي للتمويل”، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ 20 مليون ريال.

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة #ليندو @lendo_sa



أسامة الراعي: البنك المركزي يصدر أول ترخيص لنشاط التمويل الجماعي بالدين لشركة "ليندو السعودية للتمويل"



pic.twitter.com/Jt49vxSmnQ — أخبار التمويل الجماعي (@crfundingsa) March 29, 2022

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل وقطاع المدفوعات بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاعين، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات، التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية، تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء، بما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاعي شركات التمويل والمدفوعات، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة،بما يُحقق أهداف البنك المركزي لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع. مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.