شركة سعودية تتعاون مع أهالي الأرياف في تجربة السياحة الريفية

أطلقت شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودية، حديثاً، علامة الضيافة الجديدة في المملكة “سُلان” الذي سينشئ شبكة تعاونية من تجارب الضيافة في النزل الريفية والمزارع وتحويلها إلى وجهات سياحية تُسهم في دعم المجتمعات المحلية من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير أعمال مستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن “سُلان” -المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية والترفيهية- ستتعاون بشكل استراتيجي مع ملاك المزارع والاستراحات في عددٍ من مناطق المملكة، عبر دمج ممارسات مبتكرة لتطوير مشهد الضيافة الريفية المحلية، كما ستوفر الشركة الدعم اللازم لتمكين أصحاب المزارع والاستراحات من خلال تزويدهم بالتدريب والموارد والخبرة التشغيلية؛ بهدف تمكينهم من تقديم وجهات إقامة ريفية راقية وتجارب يومية ممتعة.

وسيحظى الضيوف بفرصة لاستكشاف كنوز وروائع السعودية الطبيعية وتراثها المحلي، وسيستحدث هذا النموذج فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيعزز الاقتصاد المحلي.

ع / سياحية وترفيه / جبل “بركوك” .. الزراعة بالطرق التقليدية تعزيزًا للسياحة الريفية (واس)21 صفر,1446 هـ 9

وستلتزم “سُلان” بالحفاظ على الثقافة المحلية والترويج لثقافة المجتمع وتقديمها للزوار المحليين والدوليين على حد سواء، إلى جانب توفير تجارب مميزة ومبتكرة تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي الغني في المملكة وأسلوب الحياة في المزارع الريفية؛ لتقديم تجربة أصيلة تتميز بكرم الضيافة السعودية المقدمة من قبل الشركاء مدموجَة بخدمات الضيافة التي تتوافق مع المعايير العالمية.

وسيوفر “سلان” للزوار فرصاً لمعرفة مزيد عن الممارسات الزراعية التقليدية والحديثة، واكتشاف الأنشطة التي تسلط الضوء على التنوع الغني في السعودية بما في ذلك المناظر الطبيعية الخلابة، والثقافة والتقاليد العريقة، والمحاصيل الزراعية إلى جانب تعميق تواصلهم مع الطبيعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دان عبد الرحمن أبا الخيل إن “سُلان” تعد أول علامة ضيافة سعودية تقدم نموذج امتياز تجاري في مجال السياحة الريفية، مما يفتح آفاقاً واسعة لتنويع تجارب السياحة في المملكة من خلال منظومة دعم متكاملة توفر للشركاء لتقديم تجارب محلية أصيلة وملهمة تُمكّن الضيوف من استكشاف جمال الطبيعة، وتنوع المحاصيل الزراعية في مختلف مناطق المملكة”.

وأضاف أبا الخيل أن نموذج “سُلان” يعزز مفاهيم الزراعة المستدامة، ويسهم في تمكين أصحاب المزارع والاستراحات والمجتمعات المحلية؛ لبناء مستقبل مزدهر لقطاع السياحة والضيافة، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد على خارطة السياحة العالمية.

ووقعت شركة دان، إحدى شركة صندوق الاستثمارات العامة، مذكرات تفاهم مع عددٍ من الجهات؛ بهدف بناء منظومة سياحية محلية مستدامة تطور أعمال قطاع السياحة الريفية، من خلال توفير حلول التمويل لأصحاب المزارع، تُمكِّنهم من تنويع أنشطتهم، وبناء أعمال مزدهرة؛ مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، وتحقيق مستقبل واعد لقطاع السياحة.

وتستهدف “سُلان” بشكل استراتيجي عديد من المدن في السعودية، التي اُختيرت بناءً على مقوماتها الطبيعية والسياحية؛ مما يعزز الطلب عليها ويدعم التنوع الزراعي لتقديم مجموعة متنوعة من التجارب في السياحة الريفية والبيئية والسياحة الترفيهية وتسليط الضوء على الضيافة المحلي، وسيُعلن عن أولى المزارع النموذجية تحت مظلة “سُلان”.

