شركة سعودية تبتكر بإدارة العقارات عبر منصة سحابية

نجحت شركة منجز ، المنصة السحابية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات والمصمَّمة خصيصاً لتلبية احتياجات ملاك ومطوري العقارات في المملكة العربية السعودية، في تطوير وإرساء معايير جديدة في قطاع إدارة العقارات عقب سلسلة من الإنجازات حققتها الشركة على مدار العام الماضي.

وقد سجلت الشركة معدلات نمو مضطردة بعد إغلاقها جولة تمويلية لمرحلة ما قبل السلسلة “أ” بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي خلال شهر فبراير من عام 2023، الأمر الذي رسّخ من مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

انطلقت شركة “منجز” لتلبية احتياجات مشغّلي المرافق السكنية والتجارية عبر توفير سلسلة من الحلول المبتكرة تشمل الصيانة عند الطلب، والتي يمكن الحصول عليها من خلال منصة الشركة.

وفي عام 2021، تحولت استراتيجية “منجز” إلى استهداف قطاع الأعمال بدلاً من الأفراد، واستحدثت منصة رقمية شاملة متعددة الحلول لتلبية متطلبات قطاع الصيانة وإدارة المرافق. وتستخدم الشركة حالياً أنظمة إدارة الممتلكات المطوّرة (PMS) لإتمام العمليات التشغيلية وتمكين أصحاب العقارات والشركات ومديري المرافق ومديري الصيانة من إدارة عملياتهم وعوائدهم العقارية عبر منصة موحدة. تقدم شركة “منجز” مجموعة شاملة من الحلول التقنية المصمّمة بعناية لتلبية شتى احتياجات قطاع إدارة العقارات. وتُعد Munjz Connect منصة برمجية متخصصة في إدارة العقارات تستهدف الشركات وتسعى إلى تبسيط إدارة عمليات الصيانة للعقارات التجارية والسكنية. أما منصة Munjz Now فتستهدف الأفراد وتساعد ملاك المنازل والسكّان في إدارة مهام الصيانة بصورة مباشرة، في حين تستقطبMunjz Market الموردين ومزودي الخدمات وتعمل على تسهيل مشاركتهم في عمليات إدارة العقارات.

وتسعى شركة “منجز” من خلال هذه المنصات المميزة إلى خلق نظام موحد لإدارة العقارات من أجل تعزيز الكفاءة، وتسهيل عملية التواصل بين جميع الأطراف المشاركة في عمليات إدارة العقارات وتوفير تجربة شاملة تغطي إدارة العمليات التشغيلية والمهام والنفقات بصورة لحظية. واعتباراً من الربع الأول لعام 2023، تولت شركة “منجز” إدارة 3,500 وحدة عقارية إضافية لتتمكن بذلك من توسيع محفظتها إلى 12,000 وحدة عقارية. تحظى شركة “منجز” بقاعدة واسعة من العملاء تضم أكثر من 90 علامة تجارية، وتتولى الشركة حالياً إدارة عمليات صيانة العقارات التجارية لشركات مرموقة مثل ماكدونالدز ودانكن دونتس والماجدية ريزدنس. يتسنى للمستخدمين المشتركين في منصة “منجز” إدارة فرق العمل التي تضم الفنيين، والموردين والمقاولين مباشرة عبر المنصة، أو الاستفادة من قاعدة بيانات” منجز” التي تضم عدداً كبيراً من مزودي الخدمات. ومن خلال تفعيل خطة اشتراك واحدة يتسنى لمجموعة متنوعة من المستخدمين، مثل المستأجرين والموظفين وفرق الخدمات والفنيين، أتمتة الطلبات والمشتريات والمدفوعات وتتبع الأداء.

وتقدّم شركة “منجز” مجموعة متنوعة من الاشتراكات المصممة حسب الطلب وتشجع الشركة المشتركين الجدد على استكشاف واستخدام الاشتراك المجاني المقدّم لمدة 15 يوماً ثم اختيار الباقة المناسبة لمتطلباتهم مع إمكانية الاستفادة من خيار الخصم السنوي.

عبد الله الداعج، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “منجز” يوضح قائلا: “يسعدنا أن نقدم خدماتMunjz Connect في سوق العقارات المحلي عبر مجموعة متنوعة من الاشتراكات. تجمع منصتنا بين التكنولوجيا المتطورة والخبرات العريقة في قطاع إدارة العقارات، وتمكّن شركة “منجز” مديري وملاك العقارات من الإشراف على عملياتهم التشغيلية بكل سلاسة في ظل سعينا الدؤوب للارتقاء بخدماتنا المقدمة للمقيمين ومزودي الخدمات.