شركة ساڤ الناشئة تجذب تمويلا من 750 ألف دولار

أعلنت ساڤ Sav، العاملة في مجال ابتكارات الادخار الفردي، عن إغلاق جولة التمويل ما قبل الأولي بنجاح، وجمع رأس مال بقيمة 750 ألف دولار أمريكي من قبل مستثمرين وشركات رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجرى تصميم منصة ساڤ التفاعلية بهدف تبسيط عملية ادخار الأموال بالنسبة للمستهلكين، وهي إحدى الشركات المدعومة من برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار. وتساعد المنصة في تبسيط عملية الادخار وجعلها مجزية، وأكثر فائدة للمستهلكين، وفي متناول الجميع. إذ يتيح التطبيق خطط ادخار فردية، تساعد المستخدمين على تتبع تقدمهم، وتمنحهم مكافآت قيمة عند تحقيق أهدافهم. ويتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام وميزات مبتكرة، تسعى Sav من خلالها إلى تغيير نظرة الناس للادخار، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: “تمثل الهدف الرئيسي لصندوق محمد بن راشد للابتكار منذ تأسيسه بدعم الابتكارات التي تسهم في تحقيق أثر إيجابي على المجتمع، سواء من خلال رفع مستوى الوعي أو تحسين جودة حياة الناس. ويسعدنا أن نرى إغلاق ساڤ ، إحدى الشركات المدعومة من برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، لجولة التمويل ما قبل الأولي بنجاح، فهذه الشركة الرائدة ملتزمة بمساعدة الأفراد على ادخار أموالهم واتخاذ قرارات مالية مدروسة. ويمثل هذا الإنجاز دليلًا على المستوى الرفيع للشركات التي يدعمها صندوق محمد بن راشد للابتكار، ومساهماتها الهامة في تقديم حلول مبتكرة من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للناس”.

وفي هذا السياق، قال بورفي مونوت، الرئيس التنفيذي لشركة ساڤ : “يسعدنا أن نحظى بدعم هؤلاء المستثمرين البارزين من أجل تحقيق غايتنا بإحداث نقلة نوعية في عالم الادخار الفردي، وسيتيح لنا هذا التمويل الفرصة لتعريف المزيد من العملاء بحلولنا المبتكرة ومواصلة العمل على تحسين تجربة المستخدم”.

وقد حصلت ساڤ بالفعل على تقدير واسع وإشادة كبيرة بمقاربتها الفريدة للادخار الفردي، فقد ساعد تصميم التطبيق سهل الاستخدام وميزاته المبتكرة في جذب قاعدة واسعة ومتنامية من العملاء تزيد عن 10 آلاف مستخدم، ممن وضعوا أهدافاً ادخارية تصل إلى 8 ملايين درهم. وتتمتع الشركة بوضع قوي يؤهلها لمواصلة مسيرتها الناجحة خلال الأشهر والسنوات المقبلة.

يشار إلى أن مؤسسي شركة ساڤ يتمتعون بتاريخ طويل من الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنعكس هذه الخبرات بوضوح في تصميم التطبيق وأدائه المتميز. وسيتم استخدام التمويل ما قبل الأولي لإجراء مزيد من عمليات التطوير على التطبيق وتوسيع نطاقه. يمكن تنزيل تطبيق ساڤ Sav عبر متجر التطبيقات (App Store) أو متجر (Google Play). للمزيد يمكن زيارة الموقع https://sav.money