استحوذت شركة “دليفري هيرو” (Delivery Hero) على جميع حصص الأقلية المتبقية -التي تمثل 37%- في “هنقرستيشن هولدينغ ليمتد” (HungerStation Holding Limited)، المساهم الوحيد في “هنقرستيشن” السعودية، التي تدير أعمالها بالمملكة.

وبذلك تستحوذ “دليفري هيرو” بشكل كامل على تطبيق “هنقرستيشن” السعودي لتوصيل طلبات الطعام، بعد شرائها للحصة المتبقية من المؤسس إبراهيم الجاسم .

بلغ إجمالي قيمة الصفقة 297 مليون دولار (بما يعادل 1.11 مليار ريال)، والتي اعتبرتها “دليفري هيرو” سعر شراء جذاباً للغاية، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وبحسب تقرير لموقع” الشرق” تُعتبر ، “هنقرستيشن” التي تأسست عام 2012 من أبرز شركات توصيل الطعام السعودية، إذ تربط بين العملاء وأكثر من 10,000 شريك.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 36% العام الماضي لتصل إلى 609 ملايين يورو، وسجلت أرباحاً إيجابية قبل خصم الفوائد والضرائب، بما في ذلك تكاليف المجموعة، بأكثر من 50 مليون يورو.

قال نيكلاس أوستبرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “دليفري هيرو”: “نحن نؤمن برؤية المملكة العربية السعودية وطموحها وإمكانياتها لعام 2030، كما نلتزم بالمساهمة في نجاحها المتواصل من خلال (HungerStation).

أتطلع إلى الاستمرار في بناء منتجات رائعة وتقديم تجربة مدهشة لعملائنا السعوديين”.

تأتي خطوة الاستحواذ بعدما رفضت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية العام الماضي عرض الاستحواذ الذي قدّمته “دليفري هيرو” للاستحواذ على “ذا شيفز”، منافسة “هنقرستيشن” في المملكة.

جذبت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، استثمارات تجاوزت 446 مليون دولار (1.7 مليار ريال)، بانخفاض نسبته 27% عن الأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير أصدرته شركة “ماغنيت” (MAGNiTT).

تصدرت المملكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، مستحوذة على ما نسبته 42% من إجمالي رؤوس الأموال التي ضختها شركات رأس المال الجريء في المنطقة، بعدما كانت هذه النسبة 31% في الفترة ذاتها من 2022.

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"دليفري هيرو" الألمانية لتوصيل الأطعمة تعلن استحواذها على حصص الأقلية المتبقية البالغة 37% في "هنقرستيشن هولدينغ ليمتد"، المساهم الوحيد في "هنقرستيشن" #السعودية، مقابل 297 مليون دولار (بما يعادل 1.11 مليار ريال)#الشرق_السعودية #اقتصاد_الشرق https://t.co/7sNe9MPCfK — اقتصاد الشرق – السعودية (@AsharqbKSA) July 21, 2023