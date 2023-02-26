دار الأركان السعودية تدرج إحدى شركاتها في بورصة لندن

وقعت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية قبول إدراج شركة دار غلوبال ش.ع.م وبدء تداول أسهمها في بورصة لندن يوم الثلاثاء المقبل 28 فبراير/شباط 2023.

وقالت الشركة، بحسب قناة “الإخبارية” السعودية اليوم الأحد، إن شركة دار غلوبال قامت بإصدار نشرة الاكتتاب المعتمدة من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بما يخص إدراجها.

وأضافت أنه لا يوجد أثر مالي جوهري عليها وعلى شركة دار غلوبال، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.

"دار الأركان" تدرج شركة تابعة لها في بورصة لندن الثلاثاء القادم#الإخبارية https://t.co/x0nyHxlsqF — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 26, 2023

وتسعى دار الأركان إلى للتوسع خارج حدود المملكة، وجذب مستثمرين من شرائح متنوعة، حيث قامت بإدراج ذراعها الدولية دار غلوبال في بورصة لندن، بقيمة سوقية 2.25 مليار ريال.

تطلعات بالخارج

بدأت دار غلوبال تركز مؤخراً على تطوير المشاريع، التي تضم منازل فاخرة ومنازل لقضاء العطلات. واستطاعت أن تصل إلى عدة مناطق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي وقطر وعمان ولندن، بالإضافة إلى منطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

وتتعاون الشركة كذلك مع العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك Missoni وW Hotels وVersace وElie Saab وAutomobili Pagani وAutomobili Lamborghini.

وتمتلك حاليًا 11 مشروعًا متميزًا في 6 بلدان مختلفة، بما في ذلك Urban Oasis وبرج Da Vinci في دبي وSidra في البوسنة، المقرر الانتهاء منها في الربع الرابع من العام الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان يوسف الشلاش، في بيان الأسبوع الماضي، إن إدراج دار غلوبال في بورصة لندن يشكل لحظة تاريخية تدعو للفخر. تعد لندن المكان الأمثل لإدراج دار غلوبال، كونها تحقق تطلعات الشركة في الوصول إلى طيف أوسع من المستثمرين والشركاء في سوق العقارات الفاخرة العالمية.

وأوضحت “دار الأركان” أنها أصبحت إحدى أوائل الشركات السعودية التي تدرج في بورصة لندن.

وتأسست دار الأركان، وهي شركة تطوير عقاري، منذ 28 عاماً ومقرها في الرياض، وهي مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول). وتبلغ القيمة السوقية للشركة 14.5 مليار ريال، بحسب الموقع الرسمي للبورصة.

ويضم سجل الشركة 15 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية، وتعمل دار الأركان على تنمية محفظتها بسرعة في جميع أنحاء السعودية، فضلًا عن توسيع وجودها الدولي في الشرق الأوسط وأوروبا، من خلال ذراعها العقارية الدولية دار غلوبال التي أسستها عام 2017.