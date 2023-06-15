شركة حكومية تبدأ بتسليم وحداتها السكنية في الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC)؛ الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، حديثاً، عن بدء تسليم الوحدات السكنية في مجتمع المشرقية شرق العاصمة الرياض وذلك ضمن الجهود المبذولة في تسريع وتيرة تسليم المساكن للمستفيدين في المشاريع التي تنفذها الشركة الحكومية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن إعلان الشركة عن تسليم الوحدات للملاك التي تم الانتهاء من تشييدها يأتي ضمن مراحل المشروع وفق خطة منهجية، حيث تتضمن عدة إجراءات نظامية للتأكد من مطابقة الوحدات للمواصفات والمقاييس والاشتراطات في إنشاء الوحدة السكنية وضمان تسليمها بما يتوافق مع رغبات وتطلعات الملاك.

مجتمع المشرقية

يقع مجتمع المشرقية في بيئة حيوية شرق مدينة الرياض، على مساحة تزيد عن 3 ملايين م2، بواقع 3700 وحدة سكنية، ويعد من المشاريع التي صُممت بأيادٍ سعودية وعلى 6 نماذج مختلفة تجمع بين الحداثة والأصالة وبمساحات تتراوح ما بين 350 – 460 م2، وفق أعلى المعايير العالمية، ويشتمل على العديد من الملاعب الرياضية المتنوعة، ويضم 207 مبانٍ سكنية تجارية، و16 مبنى استثمارياً تجارياً، إضافة إلى عدد من المساجد والمدارس والحدائق العامة والمساحات الخضراء التي سوف يتم تدشينها خلال مراحل اكتمال المشروع بما يكفل توفير جودة الحياة لسكان المجتمع.

وتحرص الشركة الوطنية للإسكان “NHC” على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها، والعمل على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 بالمئة.