شركة حصانة وأرامكو يتعاونان لتطوير وإدارة المرافق في السعودية

وقعت شركة حصانة الاستثمارية؛ الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية (تأمينات)، مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بهدف بحث فرص التعاون في مجال إدارة وتطوير المرافق.

وتم إعلان التوقيع خلال فعاليات منتدى ومعرض اكتفاء بمعارض الظهران (إكسبو) الذي أتى برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “حصانة” سعد الفضلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى أن نكون رائدين في مجال تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لإدارة وتطوير المرافق بمعايير عالية الجودة، وذلك من خلال الإسهام في استدامة المباني والعمل على رفع مستوى جودة الحياة في السعودية.

وأضاف “الفضلي” أن هذه المذكرة تأتي امتداداً للاستراتيجية الاستثمارية للشركة التي تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة على المدى الطويل.

وقال جميل البقعاوي النائب الأعلى للرئيس للتنمية الوطنية في أرامكو إن التعاون مع شركة حصانة الاستثمارية في مجال إدارة المرافق يمثّل خطوة داعمة لتطوير مستقبل هذا القطاع، ونهدف من خلال ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المجال عن طريق رفع مستوى الخدمة وتطبيق أحدث التقنيات وخدمات كفاءة الطاقة، فيما تأتي مذكرة التفاهم هذه امتدادًا لدور أرامكو السعودية الرائد والفعال من خلال دائرة التنمية الوطنية في بحث أفضل السبل لدعم القطاعات المختلفة في المملكة.

وبدأت شركة حصانة الاستثمارية أعمالها في العام 2014 بإدارة أصول التأمينات الاستثمارية والتي تتجاوز التريليون ريال (300 مليار دولار)، مما يجعلها من أكبر صناديق التقاعد في العالم بمحفظة عالمية متنوعة من الأصول العالمية والمحلية العامة والخاصة.