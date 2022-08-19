شركة تقنية مالية سعودية تنضم إلى مسرعة اعمال أمريكية

أعلنت مسرعة أعمال Y Combinator الأمريكية الشهيرة عن انضمام شركة التقنية المالية السعودية الناشئة Levers إلى دفعة صيف 2022 من برنامج تسريع الأعمال الخاصة بها، لتكون بذلك الشركة السعودية الثالثة التي تنضم للمسرعة بعد دراهم وإيراد.

وتأسست Levers عام 2022 عن طريق معتصم زواوي وعمار الخولي وعبدالله الخراشي، لتوفير منصة للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المراحل المبكرة، لمساعدتها على أتمتة وإدارة الأمور المالية والمحاسبية من خلال فرق عمل مخصصة.

وتهدف Levers إلى مساعدة الشركات الناشئة بالمنطقة على النمو والتركيز على الجوانب الأخرى لتطوير أعمالها، كما تتيح للشركات ربط منصاتها مع العديد من الخدمات المالية والبنوك المحلية لجعل إجراءات إدارة الحسابات المالية والإيداع الضريبي أكثر سلاسة.

وكانت شركة دراهم للتقنية المالية، التي انطلقت في مدينة الرياض، قد أعلنت سابقاً عن انضمامها لمسرعة أعمال Y Combinator، لتصبح بذلك أول شركة سعودية تنضم للمسرعة وتحصل على استثمارات منها.