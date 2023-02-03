جمعت إم إن تي حالا MNT-Halan تمويلا بتقييم مليار دولار للشركة التي أسسها رائد الأعمال المصري منير نخلة والذي يتولى إدارتها.

الشركة الناشئة المليارية التي تعمل بخدمات وحلول التقنيات المالية، تقدم قروضا متناهية الصغر وخدمات الدفع، حصلت على تمويل بـ 400 دولار رفع من قيمتها لأكثر من مليار دولار.

وتشمل الاستثمارات حصة لا تقل عن 20 ٪ من (إم.إن.تي-حالا) تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار استحوذت عليها شركة شيميرا بأبوظبي بحسب بموقع ومضة.

كما حصلت الشركة على 60 مليون دولار أخرى من رأس المال الأولي من مستثمرين دوليين. تقول الشركة أن لديها أكثر من خمسة ملايين عميل في مصر، من بينهم 3.5 مليون يستخدمون خدماتها المالية ومليونا مقترض. ولديها نحو 1.3 مليون مشترك نشط شهرياً.

ونقلت ومضة عن الشركة أنها حصلت على 60 مليون دولار أخرى من رأس المال الأولي من مستثمرين دوليين.

وأن من بين هؤلاء المستثمرين مؤسسة التمويل الدولية، كما أن الشركة حصلت على تمويل بقيمة 140 مليون دولار من خلال توريق جزء من قروضها.

من بين المستثمرين السابقين في الشركة، لوراكس كابيتال بارتنرز ومقرها القاهرة، والجبرا فينتشرز وديسربتك وإنديفور كاتاليست وإيجبت فينتشرز وميد إيست فينتشر بارتنرز وومضة. الإقراض وتقول الشركة إنها تتيح الإقراض للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وخدمة الدفع والخدمات المالية للمستهلكين والتجارة الإلكترونية. ولديها أكثر من خمسة ملايين عميل في مصر، من بينهم 3.5 مليون يستخدمون خدماتها المالية ومليونا مقترض. ولديها نحو 1.3 مليون مشترك نشط شهريا.

منير نخلة ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan ، يوضح بالقول: “بصفتنا أحد المستثمرين الرئيسيين والأكثر تقدمًا في المنطقة، فإن Chimera Abu Dhabi يجلب فهمًا فريدًا ومتفانيًا لأعمالنا. يعد الحصول على دعم تشيميرا أبو ظبي بمثابة دعم كبير لتنفيذ استراتيجيتنا.