شركة تقنيات مالية سعودية تجذب تمويلا بـ1.6 مليون دولار

حصلت شركة سند كاش السعودية تمويلا في جولة أولية بمشاركة صندوق التأسيس Impact46 ، ومشاريع BIM ، ومشاريع هلا ، ومشاريع دراية ، وقائمة مميزة من المستثمرين في المملكة العربية السعودية بحسب ماجنيت.

تأسست سند كاش عام 2020 على يد سلطان الحقيل ومحمود إسويد وشرحبيل غنيم وتعد من أولى دفعات الشركات التي تخرجت من برنامج سنابل 500. تقدم سند كاش للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات منصة البرامح على هيئة اشتراك بالخدمة SaaS لمساعدتهم على تتبع جميع نفقاتهم ، وبدء المدفوعات عند الطلب للموظفين وغيرهم ببضع خطوات بسيطة عبر منصة سحابية متخصصة و آمنة.

نسش

تم بناء منصة سند كاش للإئتمان والتمويل الرقمية بالإعتماد على أحدث التقنيات المالية الآمنة، والتي تهدف الـى توظيف إبتكارات التقنية الحديثة داخـل المنظومة المالية و دمجها مع أحدث تقنيات تعلم الآلة وأدوات الذكاء الأصطناعي، والتي من شأنها تسهيل الإجراءات والعمليات المطلوبة للوصول بمستخدمي المنصة الى تجربة مالية رائدة و غير مسبوقة.

المؤسسون

يذكر أن قطاع التكنولوجيا المالية هو القطاع الأبرز في عام 2021 حيث استحوذ على أكثر من 20٪ من جميع الصفقات و 30٪ من إجمالي رأس المال في أسواق المشاريع الناشئة.