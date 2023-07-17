شركة تستبدل 90% من موظفيها بالروبوتات

استغنى مدير شركة هندية عن خدمات 90% من الموظفين لديه بروبوتات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما عرّضه إلى انتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة بتاريخ 14 يوليو 2023 بالتوافق قراراً لأول مرة يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية في ما يتعلق بتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي. وكانت الهند والصين أعلنتا أنهما غير موافقتين لكونهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهي ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما، ولكنها لا تريد عرقلته.

وقال مدير الشركة سوميت شاه، في تغريدة له مبررا ذلك إن وحدات الذكاء الاصطناعي التي شُغلت في شركته تجيب عن كل أسئلة العملاء والاستفسارات بسرعة ودقة أكبر من الموظفين لديه. ودفاعاً عن قراره، اعتبر شاه أن الشركات تفضل الحصول على الأرباح، على أن تكون طيبة «وهذا ما فعلنا».

والجدير بالذكر أنه قبل أربعة أشهر، نشرت مؤسسة غولدمان ساكس تقريراً يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحل محل البشر في 300 مليون وظيفة بدوام كامل في الهند. ما يؤكد التساؤلات المطروحة بين فترة وأخرى عن قدرة الذكاء الاصطناعي في الحلول محل البشر في العديد من الوظائف في مختلف المجالات.