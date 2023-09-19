شركة تابعة لـ نيوم تقود عمليات البناء الصديقة للبيئة بمساعدة الطائرات المروحية

أعلنت إينووا ENOWA، شركة نيوم للطاقة والمياه، عن إتمام تجربة تركيب أبراج خطوط الجهد العالي التي تنقل الطاقة الكهربائية من نقطة إلى أخرى بمساعدة الطائرات المروحية. ويأتي المشروع كجزء من مهمة الشركة المتمثلة في بناء نظام يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪.

وتعزز المبادرة الأولى من نوعها في السعودية مكانة إينووا كشركة إقليمية رائدة في اعتماد أساليب بناء صديقة للبيئة. ويلغي نقل أجزاء الأبراج وتجميعها في الموقع بمساعدة الطائرات المروحية الحاجة إلى بناء طرق للشاحنات والرافعات كثيفة الكربون وغيرها من المعدات الثقيلة.

وقال ثورستن شوارز، المدير التنفيذي لهندسة أنظمة الطاقة لدى “إينووا”: ’’تمثل طريقة بناء أبراج نقل الطاقة في جبال نيوم فرصة لشركة إينووا لرفع المعايير العالمية لأساليب البناء المتبعة، كما تساعد على تخفيف التأثير البيئي والحفاظ على سلامة الطبيعة‘‘.

وقد أشرفت على إدارة المشروع المهندسة السعودية جمانة ال مرضي مما يعكس التزام إينووا بتطوير ودعم المواهب السعودية الرائدة من جميع أنحاء المملكة.

وعلقت المهندسة جمانة ال مرضي قائلةً: ’’لقد ساهمت طريقة البناء بمساعدة الطائرات المروحية بتقليل المخاطر البيئية لإتمام البنى التحتية لنيوم، هذا إضافةً إلى إتاحة التسليم السريع للمشاريع المماثلة التي تتطلب عجلة في التنفيذ. وساعدت تلك الطريقة في تقليل الوقت المستغرق لتسليم أبراج النقل، بالإضافة إلى الحد من عدد القوى العاملة والجهد الإضافي الذي يتطلبه بناء أبراج النقل باستخدام الرافعات التقليدية‘‘.

وقد تم تنفيذ المشروع بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء، مجموعة الشريف القابضة، هليكوبتر إكسبرس Helicopter Express، ومجموعة الرشيد.







يذكر أنه تم تأسيس شركة نيوم للطاقة والمياه “إينووا” المحدودة في نيوم. وتتركز مهامها على تطوير وإنتاج موارد طاقة نظيفة ومستدامة رائدة للتطبيقات الصناعية والتجارية باستخدام أنظمة ذكية ومتصلة تضع العملاء في صلب أولوياتها. وتستفيد الشركة التي تعتمد سياسة الاقتصاد الدائري من موقع نيوم الطبيعي والاستراتيجي والذي يزخر بالعديد من موارد الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتطوير العمليات المبتكرة المتعلقة بالطاقة والمياه والهيدروجين.

سوف تعمل إينووا كحاضنة لحلول الطاقة والمياه المتجددة والمستدامة وتدعم الاقتصاد الإقليمي. ومن خلال التزامها بالطاقة المتجددة والإدارة الفعالة للمياه، تسعى “إينووا” إلى أن تصبح مرجعًا عالميًا في هذا المجال، وتضع معيارًا للأنظمة الاقتصادية الدائرية المستدامة في جميع أنحاء العالم.