شركة تابعة لـ “بدجت السعودية” تبحث شراء 70% من شركات التنمية لما وراء البحار

أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) في إفصاح على موقع “تداول السعودية” عن توقيع احدى شركاتها التابعة لها، وهي شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة (رحال) المملوكة بنسبة 100% لـ “بدجت السعودية” مذكرة تفاهم للاستحواذ المحتمل على الشركات التابعة لـ شركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) كالتالي:

ـــ استحواذ بنسبة 70% من رأس مال شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في المملكة العربية السعودية.

ـــ استحواذ بنسبة 70% من رأس مال شركة “اوفرسيز ديفلوبمنت” في الامارات العربية المتحدة.

ـــ استحواذ بنسبة 70% من رأس مال شركة “اوفرسيز للنقل والشحن البحري” (الكويت) في دولة الكويت.

ـــ استحواذ بنسبة 70% من رأس مال شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة في المملكة العربية السعودية.

ـــ استحواذ بنسبة 70% من رأس مال شركة أوفرسيز ديفلوبمنت في الإمارات العربية المتحدة.

ـــ استحواذ بنسبة 70% من رأس مال شركة أوفرسيز للنقل والشحن البحري (الكويت) في دولة الكويت.

وتتضمن مذكرة التفاهم الوصول إلى اتفاق مبدئي لاستحواذ الشركة التابعة “رحال” على نسبة 70% من الشركات التابعة لـ شركة التنمية لما وراء البحار (القابضة) في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، مشروطة بالقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه ومفاوضات الاتفاقات النهائية والحصول على موافقة الجهات النظامية ذات الاختصاص.

وقالت الشركة إن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، مُشيرة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة في هذه المرحلة، وإلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

و تزاول شركة التنمية لما وراء البحار “القابضة” نشاطات الخدمات اللوجستية والشحن في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت حيث تقدم حلولاً شاملة للخدمات اللوجستية بالإضافة لخدمات الشحن البري والبحري والجوي والتخليص الجمركي والتسليم والمناولة وإدارة وتشغيل المخازن والمستودعات.