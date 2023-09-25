شركة بناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد تطلق عملياتها في الإمارات

أطلقت شركة البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد أي.سي.3.دي “AC3D” اليوم عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا الإعلان خلال انعقاد أولى فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للهندسة العكسية والتصنيع التجميعي (ReAM 2023)، الذي يقام في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر في فيستيفال أرينا، دبي.

ومن خلال التركيز على المباني السكنية منخفضة الارتفاع والعقارات التجارية والبنية التحتية، تمهّد “أي.سي.3.دي” (AC3D) الطريق لأعمال بناء وتشييد أكثر استدامة، متعهدةً بجعل عملية البناء أكثر فعالية من حيث التكلفة بمقدار ضعف ونصف، وأقل تطلّباً من حيث العمالة. وتهدف الشركة إلى تنشيط عمليات البناء وتحقيق زيادة تصل إلى أربعة أضعاف من حيث السرعة، فضلاً عن استخدام مواد الطباعة المستدامة.

ومن المتوقع أن يصل سوق البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد إلى 2.5 مليار دولار في عام 2025، محققاً ارتفاعاً كبيراً من مستوى بلغ 500 مليون دولار في عام 2023. تحدد استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد 2030 هدفاً هاماً يتمثل في تنفيذ 25٪ من المباني بالطباعة ثلاثية الأبعاد في جميع أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وقال بوريس كوزلوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أي.سي.3.دي” (AC3D): “إن مهمتنا المتمثلة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة لقطاع البناء والتشييد تبدأ في دبي. بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية والنفايات، فإن تقنية التكامل الرأسي التي نتبعها تمكننا من تمهيد الطريق للمنازل الموفرة للطاقة، مما يتيح إنشاء تصميمات معمارية مرنة تتكيف مع كافة الاحتياجات، بالإضافة إلى تقليل كمية النفايات الناتجة عن عملية البناء وضمان قدرة المباني على مقاومة الكوارث الطبيعية”.

بالإضافة إلى عنصر الاستدامة، يترتب عن أعمال البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد آثار اقتصادية وإنسانية كبيرة، إذ يمكن لطابعة واحدة ثلاثية الأبعاد بناء أكثر من 50 منزلاً سنوياً، مما يمثل خطوة مهمة لمعالجة النقص العالمي في المرافق السكنية والمتوقع أن يطال 1.6 مليار شخص بحلول عام 2025 بحسب البنك الدولي. ويتفاقم اليوم العجز السنوي البالغ 12 مليون منزل بسبب نقص كبير في عدد العمال وقدره 10 ملايين عامل، مما يلقي الضوء على التحديات الملحّة في قطاعي الإسكان والبناء.

وفي يوليو من عام 2023، منحت بلدية دبي أول رخصة بناء لفيلا خاصة باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.