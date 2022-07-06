شركة بداية لتمويل المنازل تعلن عن منتج تمويل الشركات في اجتماعها السنوي

عقدت شركة بداية لتمويل المنازل اجتماعها السنوي الأول لشركاء النجاح لعام 2022م تحت عنوان “التحالفات الاستراتيجية والتشريعات ودورها في التغلب على التحديات”، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة بداية المهندس فيصل بن عبدالرحمن الناصر، ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والشركة الوطنية للإسكان، وصندوق التنمية العقاري، مع نخبة من رواد التطوير العقاري في المملكة.

افتتح الاجتماع الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة بداية بالحديث عنها وهي الشركة الرائدة في مجال التمويل السكني الرقمي في المملكة العربية السعودية، والموقع الذي تحتله وحجم النمو خلال السنوات الماضية، كما أعلن عن المنتج الجديد الذي ستطرحه الشركة وهو “تمويل الشركات” – تحت التطوير الآن -، وستقدمه الشركة للمطورين العقاريين ولمشاريع تطوير المنازل، وأكد الرئيس التنفيذي المكلّف على أهمية التعاون مع المطورين العقاريين وفعالية طرق التواصل، وأشار إلى ضرورة التنوع في منتجات التمويل وجعلها تتناسب مع جميع شرائح العملاء.

وعلى ضوء ذلك، ألقى أحد منسوبيّ فريق الإدارة العليا الضوء على أبرز النجاحات الأخيرة للشركة، وشارك الطموحات الاستراتيجية لها والتي من شأنها تطوير فرص الأعمال، كما أشار إلى الحلول العقارية التي تقدمها من منتجات جديدة وفريدة من نوعها، والحلول التمويلية الدائمة لتقويم العلاقة مع المطورين، ومرتكزاتها الرئيسية بسرعة التجاوب مع المطورين والمرونة في تسليم الدفعات. تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع اشتمل على جلسة حوارية ختامية أدارها الرئيس التنفيذي المكلّف وفريق الإدارة التنفيذية، نوقش فيها تحديات السوق الجديدة وكيفية التغلب عليها، ومعرفة سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة في ظل التطورات السريعة لسوق التمويل العقاري في المملكة، وذلك بتفاعل الحضور عبر مداخلاتهم النوعيّة وأسئلتهم المتعلقة بالمنتجات الجديدة للشركة، وحظيت مشاركة الحضور ومداخلاتهم بإشادة كبيرة من جانب الإدارة التنفيذية للشركة والتي رأتها فرصة مواتية لخلق التواصل الفعّال بين أصحاب القرار في الشركة والمطورين العقاريين في المملكة لإيجاد مساحة واحدة للنقاش وتبادل الآراء ومعرفة مستجدات القطاع العقاري. وفي ختام الاجتماع أثنى الرئيس التنفيذي المكلّف المهندس فيصل بن عبدالرحمن الناصر، على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والشركة الوطنية للإسكان، وصندوق التنمية العقاري بمشاركتهم المميزة ودعمهم الدائم والمستمر، وعلى تجاوب ممثليّ الجهات المختلفة وتفاعلهم الذي يبرز اهتمامهم بالتعاون مع شركة بداية لبحث سبل التطور في سوق مليء بالتحديات، فيما أبدى الحضور رضاه التّام عن الاجتماع مؤكّدين تطلعاتهم للتعاون القادم والنقاشات المفتوحة التي ستقيمها شركة بداية لإثراء القطاع.