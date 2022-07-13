شركة بتيل السعودية توسع أعمالها في سبعة أسواق عالمية

كشفت بتيل، العلامة السعودية المتخصصة في زراعة وإنتاج وبيع التمور الفاخرة والمستدامة، عن توسيع أعمالها في شمال أفريقيا وشرق آسيا مع افتتاح سبعة متاجر جديدة في سبع دول، تمثل خمس منها أسواقاً جديدة للعلامة، وهي مصر والعراق (أربيل) وباكستان وبنغلاديش وكازاخستان.

ويُعد المتجر الذي افتُتح في مايو في تالان جاليري بالعاصمة الكازاخستانية نور سلطان، أحدث فروع العلامة. ومن المقرر افتتاح متجرين آخرين في الكويت واليونان في وقت لاحق من هذا العام. وتتمتع بتيل بإرث عريق، منذ انطلاقها عام 1991، بوصفها الوجهة الوحيدة لبيع التمور الفاخرة والمستدامة. وتطورت العلامة منذ تأسيسها كشركةٍ أصيلة في سوق التمور المميزة لتحقق مكانةً رائدة في قطاع الأغذية العالمية الفاخرة، وتدير سلسلة توريد متكاملة خاصة بها، بدءاً من الزراعة والإنتاج ووصولاً إلى التصنيع والتوزيع.

وتمتلك بتيل 42 متجراً في 15 دولة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان والكويت والولايات المتحدة والهند، كما تخطط للتوسع في 30 وجهةً جديدة بحلول نهاية 2022. ويأتي خيار العلامة بدخول هذه الأسواق ضمن تركيزها على النمو في أوروبا، مع تعزيز مكانتها القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلال الكرجية، مدير شؤون تطوير الأعمال والامتياز وسوق التجزئة للسفر في بتيل: “توفر الأسواق الجديدة فرصة تقديم خدماتنا لأكثر من 50 مليون عميل محتمل.

وتواصل بتيل تعزيز مكانتها عالمياً بوصفها إحدى الشركات الرائدة في قطاع المأكولات الفاخرة، مما يسهم في زيادة الطلب على أصناف الحلويات الصحية والعضوية والبديلة، وتهدف استراتيجية التوسع التي نطبقها إلى توفير المأكولات الفاخرة التي تقدمها العلامة للمستهلكين في الأسواق العالمية”. ويعكس هذا التوسع التزام بتيل بتقديم تجربة عالمية استثنائية ومستدامة، حيث تعرض ابتكاراتها وتلبي تطلعات الذواقة في مختلف أنحاء العالم.