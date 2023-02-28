أعلنت شركة المنجم للأغذية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) للاستحواذ على 51 بالمئة من شركة دواجن الوشم السعودية المختصة بإنتاج الدجاج والبيض وتسري صلاحية مذكرة التفاهم حتى 31 يوليو/تموز المقبل قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وقالت الشركة المختصة في استيراد وتسويق وتوزيع المواد الغذائية المجمدة والمبردة والجافة في المملكة عبر بيان في موقع تداول إنها شرعت في عملية التفاوض المثمر واجراء أعمال الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة، بشأن امكانية الاستحواذ وتحديد السبل الممكنة لتحقيق ذلك.

وقالت “المنجم” إنه في حال المضي قدماً فسيخضع هذا الاستحواذ المقترح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما فيها الهيئة العامة للمنافسة.

وأضافت أن عملية الاستحواذ تعتبر متوافقة مع استراتيجيتها وخططها المستقبلية لتعزيز تكامل عملياتها التشغيلية وزيادة المحتوى المحلي، موضحة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في هذه المرحلة وأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وتعود جذور شركة المنجم للأغذية، وهي حالياً واحدة من كبرى شركات الأغذية في السعودية، إلى أوائل خمسينيات القرن الماضي، عندما انتقل مؤسس المجموعة عبد الله علي المنجم من منطقة القصيم إلى العاصمة الرياض.

وقد أسس المنجم شركة للفواكه والخضراوات التي كانت تستوردها من سوريا ولبنان، واضعاً الشركة على طريق الاعتماد على الاستيراد الذي تقوم حالياً بالتوسع خارجه.

وتعمل شركة المنجم على تنمية إنتاجها محلياً، في إطار تحول أوسع تقوم به الحكومة السعودية من أجل تشجيع الإنتاج المحلي بهدف تحقيق الأمن الغذائي.