أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي على أهمية “شركة المصريين بالخارج للاستثمار” وما يتم بذله من جهود من أعضاء المجلس التأسيسي للشركة لتحديد مجالات عملها ووضع الأطر المحددة لها.

وقالت السفيرة سها جندي، في تصريحات صحافية، إن مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو/تموز المقبل سيشهد الحديث عن تفاصيل هذه الشركة الجديدة.

وطلبت استعراض كل المجالات المطروحة للاستثمار أمام المصريين بالخارج، وتوفير نفس الفرص والمميزات الخاصة بتخارج الحكومة المصرية لهم، مؤكدة أهمية مشاركة البيانات لهذه الفرصة الاستثمارية للمساهمة أيضاً في الترويج لها خارجياً.

وكانت الوزيرة قد عقدت اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية، وكذلك خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشاريع الاستثمارية الناجحة في مصر، وذلك بمشاركة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسفير أحمد شاهين قنصل مصر في لوس أنجلوس، وبمشاركة عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة الهجرة لتعريف رجال الأعمال المصريين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في دولتهم الأم.

شركة المصريين بالخارج للاستثمار

قالت السفيرة سها جندي، في أواخر مايو/أيار الماضي، إن فكرة إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في العام 2022، وتم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحساناً من المستثمرين المصريين بالخارج، وأعربوا عن رغبتهم في تنفيذها، وقاموا بتكوين مجموعة “النواة”، التي ضمت عدداً من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون “النواة” لهذه الشركة.

وأكدت أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، وسيتم عرض نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التي سيتم تأسيسها.

وأضافت أن تأسيس شركة استثمارية؛ يهدف للترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.