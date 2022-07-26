شركة المحاماة “الأكثر رعباً” في العالم تناقش مستقبل الأعمال في الدول الخليجية

أجرى المقابلة: فريق تحرير “أريبيان بزنس”

منذ أيام الملك هنري الحادي عشر الذي عاصر شكسبير، كان على المحامين أن يسيروا بين النقاط، وهم يتنقلون بين المصالح الخاصة والأطراف المتضررة، فالعالم ليس أبداً لضعاف القلوب.

ومع ذلك، يدرك الاقتصاديون الآن أن النزاعات والتحكيم من أفضل مقاييس النشاط التجاري، حيث يتم قياس تدفقات الصفقات وتسهيلها من خلال إتمام العقود بين الأطراف المعنية.

وتنطبق هذه القاعدة بدقة على منطقة الخليج بشكل خاص، حيث تشهد المنطقة مجموعة من الصفقات الضخمة والمشاريع الضخمة وبروز العملات المشفرة واللوائح التنظيمية في النشاط اليومي لعالم الأعمال.

ومن أجل التعرف على إمكانات المنطقة، أجرت “أريبيان بزنس” مقابلة مع المحامي جون كوين وأحد الشركاء المؤسسين لشركة محاماة التقاضي المعروفة اليوم باسم “كوين ايمانويل أوركوهارت أوليفر آند هدجز”، والذي تم اختياره كواحد من “أكثر المحامين نفوذاً في أمريكا” و “المحامي الأكثر شهرة في الولايات المتحدة”.

وفي الوقت نفسه، فإن شركته، التي تضم أكثر من 900 محامياً في 29 مكتباً حول العالم، معروفة بأنها شركة المحاماة “الأكثر رعباً” في العالم، وهي شركة “لا يريد كبار صانعي القرار القانوني رؤيتها كخصم.

وفي ما يأتي نص الأسئلة والأجوبة:

لنبدأ بالدول الخليجية، ما هي الفرصة التي تراها في أفق المنطقة، وأي دول معينة تقود الطريق؟

من وجهة نظري، تعتبر المملكة العربية السعودية الدولة الأكثر نشاطاً وحيوية ووحدة في العالم. ويبدو أن الناس هناك يتشاركون الرؤية نفسها، ويعتقدون جميعاً أن لحظتهم قد حانت، خاصة الآن لأن لديهم الوسائل لتنفيذ بعض هذه الخطط المذهلة والطموحة بشكل لا يصدق.

فالفرصة سانحة بالتأكيد. لقد تم استثمار الكثير من الأموال في جميع أنحاء العالم، وهناك مشاريع مشتركة والكثير من الاستثمارات الداخلية. وهناك الكثير من المشاريع المذهلة، من “نيوم” إلى مشروع البحر الأحمر وغيرهما. وستترافق مع هذه المشاريع الضخمة العديد من القضايا القانونية الشائكة التي سيتعين حلها من قبل جهات مثل شركتنا، لذلك نرى الفرصة كبيرة في المملكة.

وبحكم تواجدنا في الدوحة منذ سنوات عديدة، شهدنا نزاعات قانونية متعلقة بمشاريع البناء والممارسات. لذلك عندما يقومون ببناء مترو أنفاق، مستشفى، جامعة، ملاعب كأس العالم، المتاحف، فلا يهم أين يتم بناء كل تلك المشاريع العامة الكبيرة، فالمهم بالنسبة إلينا كشركة محاماة أنه سيكون هناك قدر معين من الخلاف على البناء. لذلك لدينا أشخاص على الأرض لديهم نوع من التفاعل مع العملاء. وبالفعل، تم حل الخلافات في لندن. لذلك، تعتبر الدوحة بمثابة نوع من الممارسة المتخصصة، ولكن لا يفوتنا أنه ستكون هناك فرص لهذا النوع من العمل في المملكة أيضاً.

من السمات الفريدة لدول الخليج الاستقرار على مستوى القيادة، وبالتالي لا تتعرض الخطط الوطنية للتعطيل بسبب التقلبات السياسية، هل تعتقد أن هذا يمنح المنطقة ميزة؟

نعم، بالتأكيد. اتخاذ القرار أسهل هناك، فلن يكون لدينا وضع مثل ما حدث في مكسيكو سيتي، حيث كانوا في منتصف الطريق لإكمال مطار دولي جديد تشتد الحاجة إليه، ويحدث تغيير في الرئيس فيتوقف المشروع لأن هناك وجهة نظر مختلفة.

كما أن الاقتصاد السعودي أكبر من بقية منطقة الخليج مجتمعة. ومع ذلك، قال لي الكثير من الناس في المملكة أنهم يلعبون دور اللحاق بالركب إلى حد ما. ومن حيث التطور، تنظر إلى بعض صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي والطريقة التي أصبحت بها دبي مدينة عالمية، مثل سنغافورة. إذن، هناك قدرة هائلة وطموح، وهناك متسع كبير لهم للنمو حتى في منطقتهم.

ومع ذلك، فإن وتيرة التغيير لا تصدق، وألاحظها في كل مرة أعود فيها إلى السعودية. وفي كل مرة، أصاب بالذهول بمتغير جديد، وكما تعلم، أقصد السعودية أكثر من مرة في السنة. لديهم خطة جريئة لجعل الرياض مركزاً إقليمياً ولجعل الشركات تنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة. ومع ذلك، فهذه مهمة صعبة، خاصة بالنظر إلى ما أصبحت عليه دبي. لكن انظر، لا أستطيع أن أتذكر أنه منذ وقت ليس ببعيد لم يكن بإمكانك الحصول على وجبة لائقة في الرياض، أو على الأقل هذا ما بدا لي، والآن لدينا مشهد مزدهر لتناول الطعام الفاخر، ومنطقة فنون ومعارض فنون معاصرة. هذه لم تكن موجودة منذ عام أو نحو ذلك، ونظراً للإمكانيات المتاحة لها، لا أعتقد أنه يمكنك استبعاد أي شيء.

خلال الأشهر الـ 12 إلى 18 الماضية، كانت العملة المشفرة حديث الساعة، من تنظيمها إلى صعودها الصاروخي. كقائد قانوني يركز على الأعمال التجارية، ما هو رأيك؟

حسناً، دعنا نتحدث أولاً عن تقنية “البلوك تشين”، التي أعتقد أنها شيء منفصل ومختلف عن العملة المشفرة، وهذا أمر مهم، فقد أثبت حالات الاستخدام. وحتى أن أشخاصاً في العالم مثل الملياردير جيمي ديمونز ساندوا “البلوك تشين”.

وأعتقد بشكل عام، أنه إذا كنت تفكر من حيث التمويل اللامركزي، فإن تقنية “البلوك تشين” تتمتع بالقدرة على إحداث ثورة في التمويل ومفهوم الملكية كما نعرفه. كل شيء يتحول إلى عالم رقمي، صحيح. فلماذا لا تتحول الملكة؟ لماذا ليس التمويل؟

إذا أخذت ورقة سوداء وصممت نظاماً مالياً اليوم، فلا توجد طريقة لتصميم النظام المالي الذي لدينا مع كل هؤلاء الوسطاء غير الأكفاء، ومع البنوك وأسواق الأوراق المالية. سيكون لديك شكل من أشكال الملكية الرقمية المجزأة الذي يتسم بالشفافية والسلس وبدون تكاليف المعاملات التي تأتي مع الاضطرار إلى التعامل مع جميع الوسطاء. وبالنسبة لي، إنها مجرد مسألة وقت قبل ان تتم إعادة تنظيم النظام بأكمله وفقاً لهذه المعايير.

أما بشأن العملات المشفرة، فأعتقد أننا لا نزال في مرحلة مبكرة للغاية، وستكون هناك الكثير من الإخفاقات. سيكون هناك عدد قليل من الناجين، لكننا سنشهد فوضى وحالات أسواق متقلبة للغاية لفترة من الوقت.

موضوع آخر ساخن مطروح باستمرار على جدول أعمال مجالس الإدارة هو مستقبل طبيعة العمل، وما إذا كان ينبغي على الفرق العودة إلى المكتب أو العمل عن بعد. كقائد أعمال في شركة تمارس عملياتها في مختلف أنحاء العالم، ما هو رأيك في ذلك؟

حسناً، لقد تبنت شركتنا سياسة العمل من أي مكان إلى أجل غير مسمى، فنحن لا نطالب الأشخاص بالحضور إلى المكتب. وكان الدافع وراء ذلك في المقام الأول هو مواجهة التحديات عبر توظيف الشباب الموهوبين على وجه الخصوص.

واعتقدنا أنه قد يكون هناك بالفعل محامون شباب ممتازون ومؤهلون تأهيلاً عالياً في أماكن مثل بويز، وأيداهو ، ودي موين، وأيوا، وتشارلستون، وكارولينا الجنوبية، والذين كانوا بحاجة إلى التواجد هناك بسبب ضرورة تواجدهم هناك ورغبتهم في التواجد هناك.

لذلك، كانت الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها جذبهم فيما لو اعتمدنا مثل هذه السياسة، وفي تلك المدن، لن تكون هناك شركات تتبع نموذج العمل عن بعد نفسه. لقد كانت وسيلة للأشخاص الذين ليسوا في المناطق الحضرية الكبرى ولكنهم موهوبون ويمكنهم المساهمة في أن يصبحوا جزءاً من ممارسة النزاعات العالمية الكبرى. كان هذا هذا الأمر مصدر نشأة ذلك، وقد حققنا الكثير من النجاح.

هذا هو الجانب الإيجابي، ولكن من الواضح أيضاً أنه يطرح بوضوح بعض التحديات، وهذه ليست الطريقة التي نتعلم بها جميعاً ممارسة القانون. فنسشهد غياب الدخول غير الرسمي إلى مكتب المحامي المجاور، والمحادثة عند المبرد المائي، والإرشاد الشخصي لهؤلاء الأشخاص.

لذلك، فإن السؤال المطروح هو: كيف نعيد اختراع ذلك لبيئة افتراضية؟ ونولي هذا الأمر الكثير من الاهتمام من خلال إنشاء أكاديمية كوين إيمانويل، التي تقدم برامج متنوعة مثل تسجيل الوصول والمجموعات والموجهين الذين تم تعيينهم للأشخاص أينما كانوا.

ومن وجهة نظر أخرى، هناك أشخاص يريدون المجيء إلى المكتب، وعلينا أن نجعل ذلك جذاباً لهم. يتضمن ذلك التفكير في كيفية إعادة تصميم المساحة لأن مساحة المكتب يجب أن تكون مخصصة لالتقاء الناس. لا ينبغي لهم أن يفتحوا الباب ويدخلوا غرفهم الفردية، فما هي الفائدة؟

في حين أن هناك الكثير من الكآبة التي تحوم فوق الاقتصاد العالمي، فلنقم بإنهاء المقابلة بملاحظة متفائلة. ما الذي يثيرك في بقية العام؟

وسط عالم بات أصغر، أنا أعلم أن الناس يتحدثون عن العولمة، ولكن لا أعتقد أن هناك أي تراجع عن العولمة، وأعتقد أن النزاعات تنتشر عبر الحدود في مجالات ممارستنا، حيث لدينا محامون من ولايات قضائية مختلفة في جميع أنحاء العالم مؤهلون محلياً، يعملون معاً لحل المشكلات لعملائنا. هذا مثير ومرض للغاية. ونحن نلمس فقط أننا نرى المزيد من الطلب على خدماتنا.