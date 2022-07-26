شركة اللياقة الرياضية إنهانس فيتنس الآن في السعودية

أعلنت منصة “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness، وهي منصة التدريب الشخصي ، عن انطلاق عملياتها في المملكة العربية السعودية، مما يمكِّن المواطنين من الوصول إلى التدريب الشخصي عند الطلب في مواقع مختلفة.

تعد “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness هي منصة مميزة في تقديم خدمات التدريب الشخصي في دبي وأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة)، وهي متاحة الآن في المملكة العربية السعودية، حيث تطمح أيضًا إلى أن تصبح رائدة السوق.

وتربط منصة “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness، من خلال تطبيق الهاتف الذكي، المستخدمين بالمدربين الشخصيين في مناطقهم المحلية حتى يتمكنوا من الوصول إلى مجموعة متنوعة من التمارين مثل اللياقة العامة وكمال الأجسام والفنون القتالية المختلطة واليوغا والبيلاتس والسباحة، وذلك باستخدام مواقع الشركاء والصالات الرياضية دون أي تكلفة إضافية على العميل. وحتى الآن، عقدت منصة “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness أكثر من 300,000 جلسة في صالة الألعاب الرياضية – بمشاركة أكثر من 200 مدرب شخصي وأقامت شراكات مع 17 صالة رياضية. انطلقت منصة “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness من دبي في عام 2018، ثم أبوظبي في عام 2020، والآن تزاول عملياتها في المملكة العربية السعودية. وتشهد مستويات الأعمال الأولية للمنصة في المملكة العربية السعودية تقدمًا ملحوظًا مقارنةً بإطلاقها في الإمارات العربية المتحدة في مرحلة مماثلة، مما يسلط الضوء على قبول السوق السعودية السريع لمجموعة خدمات المنصة ومستويات مشاركة المستهلكين. تجدر الإشارة إلى أن منصة “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness قادرة على توظيف عدد كبير من الموظفين وعلى استعداد لذلك، في حين يتعذر ذلك على الشركات ذات الأصول المادية الملموسة. ولتلبية الطلب الكامن، تهدف الشركة إلى توظيف أكثر من 300 مواطن سعودي كمدربين شخصيين وموظفي دعم. وبفضل ذراع الأكاديمية، يسر منصة “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness تقديم الدعم والتطوير لقطاع التدريب الشخصي وتقديم الفوائد للعملاء. علاوة على ذلك، تعمل المنصة مع الصالات الرياضية من منطلق الشراكة وليس المنافسة. وترى المنصة في المملكة العربية السعودية فرصة هائلة، مع إمكانية تحقيق نمو بمقدار 3-4 أضعاف. ويأتي قطاع اللياقة البدنية ضمن القطاعات سريعة النمو في المملكة العربية السعودية بفضل تزايد أعداد السكان الشباب، وافتتاح عدد كبير من الصالات الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين يرغبون في تجربة تمرينات لياقة بدنية مختلفة. تعليقًا على انطلاق المنصة في السعودية، صرّح طارق منير، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness، قائلًا: “يتوافق إطلاقنا لمنصة “إنهانس فيتنس” Enhance Fitness في السعودية مع رؤية 2030 وكان بمثابة نقطة انطلاق طبيعية للمنصة. ونرى فرصًا كبيرة سانحة لتلبية الطلب المتزايد في المملكة العربية السعودية على تحسين اللياقة البدنية. “في أول شهرين من العمل في المملكة العربية السعودية، حققنا زيادة هائلة على مستوى المبيعات والمدربين مقارنةً بتوقعاتنا. وهذا مؤشر واضح على اهتمام المستهلك السعودي بعروض المنصة. “كان ترسيخ مكانتنا على رأس المنصات الرائدة في سوق الإمارات أولًا أمرًا هائلًا ، لأنها سوق تنافسية للغاية. ويشمل ذلك الأشخاص العاملين في مجال أعمالنا المباشر، بالإضافة إلى العديد من الاستخدامات البديلة للوقت (مثل ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والشاطئ وما إلى ذلك). ويأتي تفردنا وقدرتنا على تشكيل قاعدة عملاء بالآلاف دليلًا دامغًا على تميزنا.