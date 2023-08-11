سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شركة الطيران الفيتنامية في ورطة بسبب أفراد من طاقمها تورطن بقضايا أخلاقية

سامر باطر by سامر باطر

ضجت الصحافة الفيتنامية بأنباء التحقيق مع إحدى مضيفات شركة الطيران الفيتنامية بعد استخدامها لزي الشركة للترويج لممارسات لا أخلاقية واستدراج 30 مضيفة أخرى للعمل في فنادق للممارسات لا أخلاقية خارج أوقات العمل.

واستجوبت الشرطة فو هانة وهي مضيفة سابقة استغلت معرفتها بمضيفات يعملن في الشركة للترويج للدعارة باستخدام صورهن بزي العمل.

تم القبض على هانه بعد أن داهمت الشرطة فندقًا في شارع لو ثي رينغ في العاصمة هانوي ليلة الأربعاء واعتقلت أربع نساء يقدمن خدمات جنسية.

قالت الفتيات إن هانه طلبت منهن الانضمام إلى العمل. لقد دفعوا 1000 دولار لكل جلسة ، و 3000 دولار إذا أمضوا الليلة مع العميل.

وجد المحققون أن هانه روّجت لنفسها على أنها امرأة ناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي ، ونشرت صورًا لها وهي تشتري سلعًا فاخرة وتسافر إلى أماكن مشهورة. وصفت نفسها بأنها قدوة للشابات. تضم قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 300 ألف متابع، وقد تركت وظيفتها كمضيفة طيران منذ عدة أشهر قبل أن تبدأ بأنشطتها الإجرامية. وتواصلت الفتيات وهن مضيفات وعارضات أزياء مع هانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...