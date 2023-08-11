شركة الطيران الفيتنامية في ورطة بسبب أفراد من طاقمها تورطن بقضايا أخلاقية

ضجت الصحافة الفيتنامية بأنباء التحقيق مع إحدى مضيفات شركة الطيران الفيتنامية بعد استخدامها لزي الشركة للترويج لممارسات لا أخلاقية واستدراج 30 مضيفة أخرى للعمل في فنادق للممارسات لا أخلاقية خارج أوقات العمل.

واستجوبت الشرطة فو هانة وهي مضيفة سابقة استغلت معرفتها بمضيفات يعملن في الشركة للترويج للدعارة باستخدام صورهن بزي العمل.

تم القبض على هانه بعد أن داهمت الشرطة فندقًا في شارع لو ثي رينغ في العاصمة هانوي ليلة الأربعاء واعتقلت أربع نساء يقدمن خدمات جنسية.

قالت الفتيات إن هانه طلبت منهن الانضمام إلى العمل. لقد دفعوا 1000 دولار لكل جلسة ، و 3000 دولار إذا أمضوا الليلة مع العميل.

وجد المحققون أن هانه روّجت لنفسها على أنها امرأة ناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي ، ونشرت صورًا لها وهي تشتري سلعًا فاخرة وتسافر إلى أماكن مشهورة. وصفت نفسها بأنها قدوة للشابات. تضم قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 300 ألف متابع، وقد تركت وظيفتها كمضيفة طيران منذ عدة أشهر قبل أن تبدأ بأنشطتها الإجرامية. وتواصلت الفتيات وهن مضيفات وعارضات أزياء مع هانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.