شركة الرياض للتعمير توزع أرباح الصنف الثاني من 2022

أعلنت شركة الرياض للتعمير السعودية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 44,444,444.25 ريالاً وذلك عن فترة النصف الثاني من العام 2022.

وجاء الإعلان عن الأرباح بتوصية من اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد اليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 177,777,777 سهماً وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 0.25 ريال بنسبة توزيع 2.5 بالمئة من قيمة السهم الاسمية.

وأوضحت شركة الرياض للتعمير أن استحقاق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم، سيكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة، وهم المساهمون المقيدون بسجلات شركة الرياض للتعمير لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وسيكون ذلك بنهاية ثاني يوم التداول الذي يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وبحسب البيان فقد حققت الرياض للتعمير صافي أرباح بلغت 300.4 مليون ريال بنهاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، بانخفاض قدره 6 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2021، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من شركة تنال (شركة زميلة) بنسبة 16 بالمئة نتيجة لانخفاض حجم مبيعات الأراضي مقارنة بالعام السابق، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار البيع.

وارتفعت تكاليف الإيرادات بنسبة 14 بالمئة نتيجة استثمار الشركة في أعمال الصيانة الأساسية لتحسين وتطوير أصول الشركة، وذلك لغرض الحصول على رخص سلامة المباني الإلزامية، بالإضافة إلى استقطاب الكوادر البشرية في القطاعات التشغيلية مما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، كما ارتفعت مصاريف الزكاة بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 12.6 مليون ريال، بالرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وفي جانب الإيرادات التشغيلية للشركة فقد حققت ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 8 ملايين ريال نتيجة الاستحواذ على برج مكتبي خلال الربع الرابع من 2022 بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التشغيل، ونسب الإشغال في مراكز وأسواق الشركة لتصل إلى 93 بالمئة.

وارتفعت أرباح ودائع المرابحات الإسلامية بنسبة 469 بالمئة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم المرابحات المستثمرة مقارنة بالعام السابق.

وتأسست شركة الرياض للتعمير، بحسب موقعها الإلكتروني، في 1994 كشركة سعودية مساهمة لتصبح نتاجًا لذلك الفكر المستنير، الذي تبناه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أبان إمارته منطقة الرياض بهدف تطوير منطقة قصر الحكم، وتفخر الشركة بكونه أول رئيس شرف لمجلس إدارة الشركة، ليثمر هذا الجهد النير في بزوغ مشروعات تنموية في مجال التطوير والاستثمار العقاري وفي مجال إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات الخدمات والنفع العام.