شركة الخدمات المالية العربية لمعالجة معاملات التجار في تايلاند

اختارت شركة جي اتش ال GHL Systems Berhad (GHL)، شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، لمعالجة معاملات ومدفوعات التجار في تايلاند.

وسيؤدي التعاون الاستراتيجي بين الشركتين إلى جلب خبرة شركة AFS في تكنولوجيا المدفوعات لدعم معالجة مدفوعات تجار شركة جي اتش ال. ستوفر شركة AFS منصة الاستحواذ كخدمة إلى جانب خدمات أخرى ذات قيمة مضافة تشمل: التفويض والمقاصة لمعاملات التجارة الإلكترونية وفي المتاجر، وإدارة المنازعات، ومنع الاحتيال وتحليلات البيانات.

وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: “نحن متحمسون للعمل مع شركة جي اتش ال في شراكة تجمع بين خبرة لاعبين قويين لدعم نمو التجار وتقديم خدمة أفضل لقطاع المدفوعات بشكل عام. يعد توسعنا في سوق جنوب شرق آسيا معلمًا هامًا لشركة AFS ويتماشى مع التزامنا المستمر بتحويل المدفوعات الرقمية عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. يسعدنا التعاون مع شركة GHL، التي تشاركنا مهمتنا المتمثلة في دفع الابتكار في المدفوعات بينما نواصل التركيز على تقديم حلول معالجة مدفوعات موثوقة وآمنة وجاهزة للمستقبل والتي تقدم لعملائنا عرضًا ذا قيمة عالية”.

ومن خلال هذه الشراكة، سيستخدم تجار شركة جي اتش ال في تايلاند منصة AFS لمعالجة مدفوعات التاجر، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة، ودرجة الأمن، والموثوقية إلى جانب أحدث تجارب المستخدم. بصفتها الشريك المفضل للبنوك والمؤسسات المالية والتجار من جميع الأحجام، تتمتع شركة AFS بسجل حافل وخبرة مثبتة في حلول وابتكارات تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.

وقال شون هيش، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة GHL Systems Berhad: “يسعدنا الانضمام إلى شركة AFS، وهي شركة معروفة بخبرتها وابتكاراتها في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية. هذه الشراكة ستدعم وتعزز النظام البيئي للمدفوعات لشركة جي اتش ال. من خلال الاستفادة من خبرة شركة AFS، نحن واثقون من تقديم حلول جاهزة للمستقبل والتي ترفع من تجربة تجارنا الكرام. نحن متحمسون للتحول الذي سيحدثه هذا التعاون، سواء بالنسبة لشركتنا أو لإرضاء التجار والمستهلكين.”

الجدير بالذكر أن شركة الخدمات المالية العربية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، ومملوكة بالأغلبية للمؤسسة العربية المصرفية ABC.