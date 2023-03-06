استلمت شركة التعاونية للتأمين السعودية، بتاريخ 5 مارس 2023، تعميداً من الخطوط الجوية العربية السعودية بتجديد وثيقة الشركة لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفيها وأفراد عائلاتهم.

وقالت التعاونية للتأمين في بيان في موقع تداول، اليوم الإثنين، إن قيمة العقد تزيد على 5 بالمئة من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة للعام 2021.

وأوضحت أن مدة العقد تبلغ سنة ميلادية واحدة، تبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين 6 مارس/آذار 2023، متوقعة أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين والنتائج المالية للشركة لعام 2023.

وأكدت “التعاونية” أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد.

وكانت التعاونية قد نجحت في إصدار عقود تأمين على أسطول طيران ناس منخفض التكلفة، وتأمين الممتلكات على المطارات المحلية والدولية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني السعودي، وبذلك استحوذت الشركة على عقود التأمين على قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية.