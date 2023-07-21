شركة البحر الأحمر : تركيب 36 فيلا عائمة بـ”شيبارة”

أعلنت “البحر الأحمر الدولية” (الجمعة) عن الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في جزيرة شيبارة بوجهة البحر الأحمر، على أن يتم تركيب 12 فيلا أخرى في الأسبوع المقبل.





وبدأت الشركة تركيب الفلل العائمة مطلع العام الحالي، حيث تعد وجهة مثالية وآمنة للاستماع بالطبيعة وسط البحار، خاصة أنها مصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ، وتزن الواحدة منها 150 طناً.





وتتميز الفلل بتصميمها الفريد والمستوحى من البيئة الطبيعية، مع مراعاة الطبيعة ورفاهية الإنسان، كما يعكس تصميمها العصري ضوء الشمس وحرارتها، ومن يسكن فيها يعيش وسط الطبيعة بحيث يستطيع النظر إلى الماء والمنتجع السياحي، بدون حدود لما حوله.





وسيتم افتتاح الفلل ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن تطوير “14” فندقاً ستوفر 3 آلاف غرفة فندقية في 5 جزر، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار البحر الأحمر، إلى جانب مرافق وخِدْمات لوجستية.





وتتميز شيبارة التي تحتضن الفلل بوجود شعاب مرجانية تمتد على طول 30 إلى 40 متراً بالقرب من الشاطئ، مما يجعلها الوجهة السياحية الأمثل في ظل اعتدال مناخ المنطقة على مدار العام بمتوسط درجة حرارة 32 درجة مئوية.





يُذكر أن وجهة البحر الأحمر تضم مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات التي تشمل الأنواع النادرة على غرار أبقار البحر والقطط البرية والسلاحف الخضراء وسلاحف (اللجأة) صقرية المنقار البحرية المهددة بالانقراض وسمك الحلاوي وسمك قرش الحمار الوحشي وأسماك قرش الحوت.





كما تم تحديد نحو 1.6 ألف موقع أثري في المنطقة، بما في ذلك بقايا آثار نبطية وغيرها من بقايا لآثار حقبة ما قبل الإسلام وحطام سفينة من أوائل القرن الثامن عشر.



