أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية السعودية، مساء أمس الأربعاء، عن افتتاح أول مشتل متخصص لزراعة أشجار المانجروف بهدف استزراع أكثر من 50 مليون شجرة مانجروف بحلول العام 2030 بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغنو، بحسب وكالة الأنباء السعودية، “في الوقت الذي نستمر فيه باستكشاف أحدث التقنيات والمنهجيات المبتكرة؛ إلا أننا نجد في الطبيعة دائماً أفضل الحلول لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية؛ وتُعد أشجار المانجروف واحدة من أكثر الأصول الطبيعية قيمة لدينا، نظراً لأنها تعد موطناً للحياة الفطرية، وتسهم في الحد من آثار الأمواج كالفيضانات والتعرية، والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعمل على عزل الكربون وتخزينه” موضحاً أن المشتل يهدف لزيادة أعداد غابات المانجروف وتعزيز التنوع البيولوجي مما سيمكن من تحقيق الأهداف البيئية الطموحة”.

وستتم العناية بشتلات المانجروف في المشتل الزراعي لمدة 8 أشهر تقريباً، حتى يبلغ طول الشتلات 80 سم، ومن ثم يتم زراعتها بعناية في حدائق المانجروف المخصصة في جميع أنحاء وجهات “البحر الأحمر الدولية”، واختار المختصون في الشركة زراعة أشجار المانجروف المحلية لزيادة فرص نجاح استزراع أشجار أخرى من نفس الفصيلة، مثل أشجار المانجروف الرمادية والحمراء.

وقال رئيس البيئة والاستدامة لشركة البحر الأحمر الدولية رائد البسيط “يعد إنشاء نظام بيئي مستدام لأشجار المانجروف جزءاً أساسياً من التزامنا تجاه حماية البيئة الطبيعية لوجهاتنا وتعزيزها؛ إذ تتميز أشجار المانجروف بأنها من أكثر النباتات فاعلية في القدرة على امتصاص الكربون بمقدار 5 إلى 10 مرات أكثر من النباتات الأخرى وإلى جانب التأثير الإيجابي على التنوع البيئي؛ فإن نجاحنا في زراعة أشجار المانجروف في مشاتلنا يُشكل ركيزة أساسية في طموحنا المتمثل في زيادة قيمة التنوع البيولوجي بنسبة 30 بالمئة عبر وجهاتنا”.

وتتبنى “البحر الأحمر الدولية” أعلى معايير وتدابير الحماية للمشتل الزراعي لتجنب تلف الشتلات، حيث تم بناؤه في مواقع مختارة بعناية ومحمية من التهديدات الطبيعية كالعواصف وحركات المد والجزر الشديدة، فضلاً عن التهديدات الأخرى، مثل الرعي الحُر للحيوانات، والطمي من الرواسب، ورمي القمامة.

وستتم زراعة شتلات المانجروف في أنحاء وجهات البحر الأحمر كافة، وستُخصص حدائق للمانجروف لتكون جزءاً من تجربة الزوار والضيوف، حيث ستتاح لهم فرصة زيارتها واستكشافها ومعرفة المزيد عن الدور الهام الذي تؤديه هذه النباتات الفريدة من نوعها في المنظومة البيئية الطبيعية داخل منطقة البحر الأحمر.

حركة المد والجزر

أوضح مدير إدارة البرامج البيئية في البحر الأحمر الدولية طارق العباسي أن عملية زراعة أشجار المانجروف وإنتاجها تتم من خلال تبني مهارات تقنية عالية وتخطيط وإتقان كبيرين، وتحتاج غابات المانجروف لحركة المد والجزر الساحلية حتى تنمو وتزدهر لذلك، توجد مشاتل المانجروف عادةً في المياه الضحلة في منطقة المد لضمان نمو الشتلات على النحو الأمثل ولتحقيق النمو الأمثل في مشتلنا، نقوم بمراقبة دورات المد والجزر لتتبع مدى انخفاض المياه، والظروف المناخية.

ويُعد إنشاء مشتل المانجروف أحدث مبادرة أطلقتها شركة البحر الأحمر الدولية بهدف حماية وتعزيز الموائل الرئيسية ذات الأهمية للتنوع البيولوجي، وتشمل المشاريع السابقة أول عملية نقل ناجحة لنخيل “الدوم” وأشجار السنط (الأكاسيا) التي تم تنفيذها في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب إنشاء مشاتل مرجانية عائمة للإسهام في زيادة عدد الشعب المرجانية في المنطقة، كما تُجري الشركة مسوحات بيئية للنظم البيئية للحياة الفطرية بصورة منتظمة من أجل رصد وتعقب الآثار والتحسينات الحاصلة في البيئة، وذلك لتحسين نهجها وضمان تحقيق الأهداف المتجددة.

وكانت البحر الأحمر الدولية قد أصدرت حديثاً دراسة عن الحياة الفطرية والمنظومة البيئية، التي استندت على النتائج المستمدة من أضخم مسح حول البيئة على الإطلاق تم إجراؤه من قبل مطور عقاري العام الماضي، حيث شمل مساحة 250 كم من الخط الساحلي لوجهة “البحر الأحمر” ومناطق محددة من وجهة “أمالا”.

أكبر مشروع سياحي في السعودية يسعى لتحسين البيئة البحرية

أظهرت ورقة بحثية شارك فيها مجموعة من علماء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) السعودية، في 2020، دراسة تفصيلية للتخطيط البحري لمشروع البحر الأحمر، شمال غرب المملكة، وتشرح دور المشروع الذي يعد “من أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم” في تحسين البيئة البحرية.

وشارك في تأليف هذه الورقة، التي نشرتها مجلة فورتنر إين مارين ساينس العلمية، فريق دولي من الباحثين من عدة مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية متخصصة في العالم؛ مثل الجامعة التقنية الوطنية في أثينا، وجامعة ثيساليا، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركة البحر الأحمر الدولية (شركة البحر الأحمر للتطوير حينها)؛ والتي تأسست كي تقود عملية تطوير مشروع البحر الأحمر السياحي.

ويشرح البحث كيف استخدم الفريق محاكاة التخطيط المكاني البحري لمشروع البحر الأحمر، لتحديد عوائد إيجابية تسهم في المحافظة على الحوض البحري في محافظة الوجه، الذي يغطي مساحة 2081 كيلومتراً مربعاً، ويضم 92 جزيرة وموائل قيمة، بما في ذلك الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المانجروف، التي تعد موطناً للعديد من الكائنات البحرية ذات الأهمية العالمية.

مشروع البحر الأحمر يهدف لزيادة شجر المانجروف

وقالت شركة البحر الأحمر للتطوير لمحرر أريبيان بزنس، في تصريحات سابقة، “إن الاجراءات المتخذة للحفاظ على النظام البيئي في بحيرة الوجه بشكل خاص، ووجهة مشروع البحر الأحمر بشكل عام، ستنعكس إيجاباً على البحر الأحمر”.

وأوضحت “تهدف جهودنا إلى زيادة معدلات أشجار المانجروف والشعاب المرجانية بنسبة 30 بالمئة، بالإضافة إلى تعزيز نمو تجمعات الأسماك في المنطقة؛ حيث ستنقل تيارات المياه بيض الشعاب المرجانية إلى داخل وخارج حدود الوجهة أيضاً، مما سيؤدي إلى ازدهارها في مياه البحر الأحمر بشكلٍ عام”.

وأضافت “نسعى من خلال شراكاتنا مع الوزارات والجمعيات المحلية في السعودية إلى رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة. ولقد قمنا بحملات تنظيف الشواطئ لإزالة الحطام البحري، ونخطط لكي تشتمل هذه الحملات على كافة منطقة الوجهة”.

وبالفعل، أطلقت شركة البحر الأحمر للتطوير، في سبتمبر/أيلول 2019، برنامجاً لتنظيف الحطام البحري، وتضمن مبادرة لتوظيف السكان المحليين للقيام بأنشطة تنظيف الشواطئ بشكل منتظم، والتخفيف من تأثير المخلفات البحرية الناشئة من خارج المنطقة.

وقالت شركة البحر الأحمر أيضاً “سنشارك تجاربنا ونتائج أبحاثنا مع شركائنا للاستفادة منها، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست)”، مضيفة “نأمل أن تسهم جهودنا في الحفاظ على النظام البيئي، وازدهار هياكل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والعالم”.

المحافظة على البيئة البحرية

قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو، ومؤلف مشارك في الورقة البحثية “تعهدت شركة البحر الأحمر للتطوير بوضع معيار عالمي جديد في التنمية المستدامة، ومشاركة العالم نتائج أي دراسة تقوم بها. وتُظهر نتائج هذه الدراسة أنه من خلال التصميم والتخطيط الدقيقين، فإن التنمية الساحلية لديها القدرة على المساهمة في الحفاظ على البيئات البحرية بدلاً من تعريضها للخطر”.

وأوضح البروفيسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار في كاوست، وأستاذ كرسي أبحاث طارق أحمد الجفالي لدراسة بيئة البحر الأحمر في مركز أبحاث البحر الأحمر في كاوست إن “المعتقد السائد هو أن التنمية الساحلية تتعارض مع أهداف المحافظة على البيئة، ويرجع ذلك لدور التنمية الساحلية في تغيير النظم البيئية وزيادة عوامل الضغط على البيئة البحرية، إلا أن دراستنا دحضت هذا المعتقد، وأثبتت أنه من خلال تبني الحفاظ على البيئة كهدف أساسي في خطة التنمية الساحلية منذ البداية، يمكن لأصحاب المصلحة المشاركين في مشاريع التنمية الساحلية الاستفادة من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع دون تأثير سلبي على البيئة البحرية”.

والبروفيسور كارلوس هو من قاد عملية التخطيط المكاني البحري في الورقة البحثية، بالإضافة إلى كونه عضواً في المجلس الاستشاري لشركة البحر الأحمر للتطوير.

تحقيق الفائدة

تُعد دراسة التخطيط المكاني البحري هذه، جزءاً من نهج شركة البحر الأحمر الدولية، لتنمية هذه المنطقة وتحقيق نتائج متفوقة، تستهدف فائدة صافية تبلغ 30 بالمئة من عمليات الحفاظ على البيئة، وهي نسبة تتجاوز ما يمكن توقعه في حال تصنيف الحوض البحري بأكمله كمنطقة محمية.

واختبر الفريق خمسة سيناريوهات للحفاظ على البيئة البحرية، وطور نموذجاً ثلاثي الطبقات لتقسيم مناطق الحفظ؛ وذلك بهدف تحقيق عوائد الحفظ في وجود مشاريع التنمية، ثم وضع الفريق إجراءات إضافية لإزالة الضغوط الحالية على البيئة، شملت حملات تنظيف الشواطئ، وتنظيم الصيد لزيادة الإنتاج السمكي، وتوسيع الموائل المتنوعة، مثل أشجار المانجروف والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، بنسبة 30 بالمئة، واستخدام المركبات البحرية والبرية الكهربائية فقط لتجنب التلوث والضوضاء.

خطة تطوير ساحلية جديدة

تحافظ الخطة الرئيسية للتطوير على 58 بالمئة من المساحة البحرية للموقع، مع بصمة تطوير لا تتجاوز 5 بالمئة فقط من المساحة الإجمالية. وتشير الورقة إلى أن نسبة الحفظ الناتجة إلى التنمية هي 10:1، وهي نسبة غير مسبوقة في أي خطة تنمية ساحلية موثقة. وستخضع منطقة التطوير والمنطقة التي لم تخصص بعد (نحو 37 بالمئة من المنطقة البحرية) لإجراءات صارمة للصيانة والاستدامة.

وخلصت الورقة إلى أن إشراك فريق متعدد التخصصات للعلماء والمطورين كان محورياً في نجاح محاكاة التخطيط المكاني البحري، وفي تجنب التأثير على البيئة في كل خطوة من عملية التصميم.

تنمية المنطقة والمحافظة على بيئتها الطبيعية

تأكد الفريق البحثي من أن تصاميم المشروع تستبعد أي تأثير محتمل على البيئة من خلال أخذ نظرة شاملة للمنطقة، والعمل بشكل تعاوني لتخصيص مساحة للتنمية والحفاظ على البيئة. وأثبت هذا النهج أنه أكثر فعالية من منهجية التنمية التقليدية، التي يتم فيها تقييم الأثر البيئي بشكل عام بعد اكتمال تصميم المشروع.

وقال باجانو “إن الحفاظ على البيئة هو أساس التنمية المستدامة، ونحن مدركون أنه من خلال منهجنا المبتكر لتنمية المنطقة، الذي يرتكز على التخطيط المكاني البحري، يمكننا بناء علاقة جديدة ومثمرة بين السياحة والبيئة الطبيعية في القرن الحادي والعشرين”.

مشروع البحر الأحمر

مشروع البحر الأحمر أحد ثلاثة مشاريع كبرى يدعمها صندوق الاستثمارات العامة؛ أكبر صناديق الثروة السيادية في السعودية، إلى جانب منطقة نيوم الاقتصادية التي تقدر استثماراتها بحوالي 500 مليار دولار، ومشروع القدية الترفيهي؛ وذلك ضمن نقلة نوعية باتجاه إنشاء قطاع سياحي في المملكة التي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط وكل ذلك ضمن الخطة الحكومية الكبرى المعروفة باسم (رؤية 2030).

وتأسست شركة البحر الأحمر الدولية -وهي شركة شخص واحد (مساهمة مقفلة) مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة- لتقود عملية تطوير مشروع البحر الأحمر الذي يعد وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. وسيطور المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر. وتضم الوجهة أيضاً جبالاً خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.