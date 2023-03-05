توقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بدء التشغيل المبدئي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة خلال الربع الثاني من العام 2023 والتشغيل التجاري خلال النصف الثاني 2023.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد على موقع تداول، إن هذا التأخير يعود لإعادة تشغيل المحطة في موقع جديد بناءً على طلب العميل، مبينة أنه لا يوجد أثر مالي جوهري، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات أخرى تخص المشروع.

وكانت شركة البحري قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني 2022، عن بدء التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، متوقعة الانتهاء من المشروع في الربع الرابع 2022.

وكانت البحري قد وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2019، اتفاقية مشروع توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية بتكلفة 760 مليون ريال، وذلك لمدة 20 سنة، وكانت الشركة قد توقعت تشغيل المشروع في الربع الأول 2021.

والبحري هي أكبر مالك ومشغل لناقلات الخام العملاقة في العالم، ويملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، حصة قدرها 22 بالمئة بينما تحوز شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 20 بالمئة منها.