. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

البحري السعودية: تشغيل المحطة العائمة الأولى لتحلية المياه بعد أشهر

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تتوقع بدء التشغيل المبدئي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق خلال الربع الثاني 2023

شركة البحري هي أكبر مالك ومشغل لناقلات الخام العملاقة في العالم ويملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة قدرها 22% بينما تحوز أرامكو 20%

. .. by . ..
شركة البحري هي أكبر مالك ومشغل لناقلات الخام العملاقة في العالم

توقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) بدء التشغيل المبدئي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة خلال الربع الثاني من العام 2023 والتشغيل التجاري خلال النصف الثاني 2023.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد على موقع تداول، إن هذا التأخير يعود لإعادة تشغيل المحطة في موقع جديد بناءً على طلب العميل، مبينة أنه لا يوجد أثر مالي جوهري، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات أخرى تخص المشروع.

وكانت شركة البحري قد أعلنت، في يناير/كانون الثاني 2022، عن بدء التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، متوقعة الانتهاء من المشروع في الربع الرابع 2022.

وكانت البحري قد وقعت في ديسمبر/كانون الأول 2019، اتفاقية مشروع توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية بتكلفة 760 مليون ريال، وذلك لمدة 20 سنة، وكانت الشركة قد توقعت تشغيل المشروع في الربع الأول 2021.

والبحري هي أكبر مالك ومشغل لناقلات الخام العملاقة في العالم، ويملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، حصة قدرها 22 بالمئة بينما تحوز شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 20 بالمئة منها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا