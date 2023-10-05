شركة إماراتية تبحث مع تركيا بناء خط سكة حديد فوق البوسفور

تجري مجموعة “القابضة” (إيه.دي.كيو) ADQ، وهي شركة استثمارية تتخذ من إمارة #أبوظبي مقراً لها، محادثات مع تركيا لبناء خط سكة حديد فوق مضيق البوسفور في إسطنبول كجزء من ممر تجاري مخطط له يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” اليوم عن مسؤولين أتراك مطلعين على الأمر.

وسيعبر خط السكة الحديد جسر السلطان يافوز سليم المعلق، وهو أحد أطول وأوسع الجسور من نوعها في العالم، والذي تم بناؤه بتكلفة 3 مليارات دولار في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لربط الجانبين الأوروبي والآسيوي للمدينة.

وتضاف هذه الصفقة إلى سلسلة من الصفقات المحتملة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة. وتعهدت الإمارات بتقديم 51 مليار دولار في تموز / يوليو لدعم الاقتصاد التركي المنهك.

وقالت حكومة الإمارات العربية المتحدة، في بيان لوكالة “بلومبيرغ”، إنها تأمل أن تتضاعف التجارة الثنائية مع تركيا إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن “القطاعات الرئيسية” للاستثمار تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة.

وامتنعت وزارة النقل والبنية التحتية التركية عن التعليق. وامتنعت مجموعة “القابضة” (إيه.دي.كيو)، التي تبلغ أصولها حوالي 160 مليار دولار، عن التعليق.

وعبر موقعها الاستراتيجي الذي يمتد بين أوروبا وآسيا مع سيطرتها أيضاً على ممرات الوصول إلى البحر الأسود، تنافس تركيا لتصبح جزءاً مهماً من الممر التجاري الذي تأمل في رؤيته في النهاية بين لندن وبكين. وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنها تهدف إلى ربط دول الخليج بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة.

وأضافوا أن السكك الحديدية يمكن أن تتبعها مشاريع بنية تحتية أخرى لدعم هذا الطموح في المستقبل.

وقام أردوغان بتسريع الجهود لإقناع دول الخليج بدعم طريق تجاري بقيمة 17 مليار دولار من ميناء البصرة العراقي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والهند الشهر الماضي على طريق منافس بدعم من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، رداً على نفوذ الصين المتزايد عبر المنطقة الغنية بالطاقة.

وكانت تركيا، التي كانت ذات يوم جزءاً من طريق الحرير القديم، تسعى أيضاً إلى بناء ممر نقل إلى أذربيجان عبر جنوب أرمينيا أو إيران لتعزيز خطط إنشاء طريق تجاري جديد إلى آسيا.