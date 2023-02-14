وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية ممثلة بوكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مجموعة أورباس الإسبانية بهدف دعم وتطوير الاستثمار في المملكة التي تسابق الزمن لحل أزمة الإسكان فيها.

ووقع مذكرة التفاهم وكيل تحفيز المعروض السكني والتطوير والعقاري عبد الرحمن بن عبد الله الطويل ممثلاُ عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فيما وقعها من جانب وزارة الاستثمار السعودية وكيل تطوير الاستثمارات فهد بن جمال النعيم، فيما وقعها من جانب شركة أورباس الاسبانية المدير التنفيذي للشركة أدلفو قور يرو.

وتهدف المذكرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف، وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويُعزز تطوير وتسويق وتنفيذ الاستثمارات.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لوكالة تحفيز المعروض السكني التطوير والعقاري إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بقطاع الإسكان في المملكة، مضيفاً أن شركة أورباس الاسبانية من الشركات العالمية الفاعلة في مجالات العقار والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأضاف أن وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان والاستثمار ستعملان على دعم الشركة المستثمرة فيما يتعلق باستكشاف الفرص، والاستفادة من الحوافر المتاحة عبر المبادرات التي تقدمها الجهات حسب اختصاصها مثل اللجنة الوطنية للحوافز، موضحاً أن المستثمر سيحظى كذلك بدعم الجهات المختصة فيما يتعلق بخطة العمل والجدوى عبر توفير البيانات المتاحة التي تخدم نجاح الاستثمار.

شركة أورباس

تعد شركة أورباس من أشهر الشركات الإسبانية المتخصصة في البنى التحتية وعقود البناء المستدام والتنمية العقارية والطاقات المتجددة.

وقالت الشركة التي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد مقراً لها في بيان سابق إنها تدعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط من خلال التوصل لاتفاقيات مع السعودية بخصوص استراتيجية تطوير الإسكان ضمن إطار برنامج رؤية 2030، وهدفها إنشاء 75 ألف وحدة سكنية إضافية بحلول العام 2030.

وذلك بالإضافة إلى توقيعها في العام 2022 عقداً مع شركة أركال للمقاولات السعودية للمشاركة في تنفيذ وتطوير عدة مشاريع بناء وكذلك مشاريع بنية تحتية ويأتي التوقيع نتيجة مباحثات بين الطرفين لتطوير أعمال البناء بما يتوافق مع رؤية 2030 ومستقبل البناء في السعودية.

وقال عبدالاله أكبر الرئيس التنفيذي لأركال للمقاولات، آنذاك، إن هذه الشراكة ستسمح لهم بتسريع وتطوير عمليات البناء وجودة العمل نظير المعدات والتقنيات المتطورة المملوكة للشركة، مؤكدا أن التوقيع كان مواكبة لعجلة النمو في المنطقة وبما يصاحب المشاريع الضخمة مثل مشروع القدية ونيوم والبحر الأحمر.