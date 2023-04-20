شركة أوربية كبرى تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

(أريبيان بزنس) – أكد تقرير أن شركة المقاولات الإسبانية إف سي سي (FCC Group) نقلت مقرها الإقليمي إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال حساب “مشاريع السعودية” عبر تغريدة في موقع تويتر صباح اليوم الخميس “شركة الإسبانية المتخصصة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبرى ومنها أجزاء من مشروع #قطار_الرياض تنقل مقرها الإقليمي للرياض، وتتخذ من برج تمكين في طريق الملك فهد مقراً لها”.

شركة FCC Group الإسبانية المتخصصة في مجال تنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبرى ومنها أجزاء من مشروع #قطار_الرياض تنقل مقرها الإقليمي للرياض، وتتخذ من برج تمكين في طريق الملك فهد مقرًا لها pic.twitter.com/LeGnjnEAcE — مشاريع السعودية (@SaudiProject) April 19, 2023

وكانت شركة إف سي سي فازت في يوليو/تموز 2013 بعقد لإنشاء جزء من خطوط مترو الرياض قيمته تتجاوز 8 مليارات دولار.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في مارس/آذار الماضي، إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال (نحو 18 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وأن يوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول العام 2030.

وكانت وزارة الاستثمار السعودية كشفت يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن أكثر من 70 شركة عالمية أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وقالت الوزارة في تقريرها الربعي، حينها، إن 25 جهة حكومية شاركت في اجتذاب شركات جديدة للدخول إلى الرياض من خلال برنامج جذب المقرات الإقليمية.

وضمت القائمة عديد من الشركات العالمية الكبرى، منها برايس ووترهاوس كوبرز، وجونسون كونترولز إنك، وديلويت توش توهماتسو، وبيبسيكو ويونيليفر وديدي وسامسونغ وغيرها.

وأوضحت الوزارة أن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية من خلال خدمات الانتقال مثل مكاتب مؤقتة وشقق أو فلل وتوظيف محلي وتسهيل إجراءات القدوم، وخدمات التيسير مثل التوظيف وتأسيس الأعمال واستقدام العمالة المنزلية والمقاولين.

وأيضاً من خلال خدمات تنظيمية مثل الحجوزات وتنظيم الفعاليات، والعروض الحصرية المقدمة من شركات الطيران والمكاتب والسكن والمدارس، بالإضافة إلى خدمات مهنية مثل الاستشارات الضريبية والعلاقات الحكومية وفتح الحسابات المصرفية.