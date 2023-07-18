فورتي ناينرز إنتربرايزس تستحوذ على ليدز يونايتد

أعلن ليدز يونايتد الذي هبط إلى دوري البطولة الإنكليزية لكرة القدم (الدرجة الأولى) موافقة الرابطة على انتقال ملكية النادي إلى مجموعة “فورتي ناينرز إنتربرايزس”.

وتوصل أندريا رادريتساني مالك ليدز السابق لاتفاق في حزيران/يونيو ببيع حصته إلى مجموعة فورتي ناينرز وهي الذراع الاستثمارية لفريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في دوري كرة القدم الأميركية، والتي تملك حصة في أسهم النادي منذ 2018.

? New #LUFC Chairman Paraag Marathe sits down with Matt Lewis to discuss transfers, Elland Road, goals for the season and more! — Leeds United (@LUFC) July 18, 2023

سيتولى باراغ ماراث، نائب رئيس النادي السابق، منصب الرئيس خلفا للمالك رادريتساني.

وقال ماراث: هذا ضروري لإعادة ضبط الطريق الصحيح للنادي. تعاقدنا بالفعل مع مدرب بسجل نجاح رائع لقيادة الفريق، ونثق أن ليدز سيملك تشكيلة قوية للمنافسة على الصعود الموسم المقبل.

وتعاقد النادي مع دانييل فاركه مدرب نوريتش سيتي السابق قبل أقل من أسبوعين وبعقد لأربع سنوات خلفا للمدرب سام ألاردايس الذي ترك منصبه بالتراضي عقب الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز.