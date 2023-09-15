شركة أميركية تستحوذ على نادي إيفرتون

استحوذت شركة “777 بارتنرز” الأميركية على حصة فرهاد مشيري الكاملة في نادي إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم والتي تمثل 94.1% من أسهم النادي، بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي.

ومن المرجح أن يتم اغلاق الصفقة في الربع الأخير من العام الحالي، وفق البيان، كما أن تنفيذها يتوقف على الحصول على الموافقات التنظيمية، بما في ذلك موافقة رابطة البريميرليغ، والاتحاد الإنكليزي للعبة، وهيئة السلوك المالي.

Mr Farhad Moshiri has today issued the following correspondence to all Everton Shareholders. — Everton (@Everton) September 15, 2023

قال مشيري، الذي استثمر في النادي منذ 2016 والمساهم الأكبر بالفريق منذ 2018: “لقد تغيرت طبيعة ملكية وتمويل أندية كرة القدم الكبرى بشكل لا يقاس منذ أن استثمرت لأول مرة في (إيفرتون) منذ أكثر من سبع سنوات. يبدو أن أيام المالك الأوحد باتت بعيدة لمعظم الناس، وأكبر الأندية الآن أصبحت مملوكة عادة لشركات الأسهم الخاصة ذات الموارد الجيدة، أو المستثمرين الرياضيين المتخصصين أو الشركات والصناديق المدعومة من الدولة”.

وسيرتفع بموجب الاتفاقية عدد فرق الدوري الإنكليزي الممتاز المملوكة لشركات أميركية إلى 10 من أصل 20 فريق حالياً.

وتشمل استثمارات الشركة:

نادي جنوى” الإيطالي

فاسكو دي غاما البرازيلي

هيرتا برلين الألماني

ستاندرد لياج البلجيكي

ريد ستار الفرنسي

إشبيلية الإسباني

ملبورن فيكتوري الأسترالي

من جهته، قال جوش واندر، المؤسس والشريك الإداري لدى “777 بارتنرز”: “نحن ملتزمون بالشراكة مع المجتمع المحلي على المدى الطويل، والعمل على مشاريع مهمة مثل تطوير ستاد براملي- موور دوك باعتباره ملعباً ذو مستوى عالمي، مما يسمح لآلاف آخرين من سكان إيفرتون بحضور مبارياتنا على أرضنا و المساهمة في التجديد الاقتصادي والثقافي لمدينة ميرسيسايد”.